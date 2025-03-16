https://ria.ru/20250316/frantsija-2005261084.html

Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон

Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон - РИА Новости, 16.03.2025

Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон

Франция не будет возвращать службу по призыву, не имеет ресурсов для этого, заявил президент страны Эммануэль Макрон, который дал интервью ряду французских СМИ. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:17:00+03:00

2025-03-16T01:17:00+03:00

2025-03-16T01:17:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Франция не будет возвращать службу по призыву, не имеет ресурсов для этого, заявил президент страны Эммануэль Макрон, который дал интервью ряду французских СМИ."Это не "реалистичный вариант". "Потому что у нас больше нет (материальной – ред.) базы, больше нет инфраструктуры… это абсолютно нереалистичный план", - заявил Макрон, его слова приводит издание Voix du Nord. В то же время Макрон заявил, что в ближайшее время во Франции начнется информационная кампания с тем, чтобы привлечь больше граждан пополнить воинский резерв страны. Целью будет увеличить резерв с текущих 40 тысяч человек до 100 тысяч к 2035 году.

https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон