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Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон - РИА Новости, 16.03.2025
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01:17 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/frantsija-2005261084.html
Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон
Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон - РИА Новости, 16.03.2025
Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон
Франция не будет возвращать службу по призыву, не имеет ресурсов для этого, заявил президент страны Эммануэль Макрон, который дал интервью ряду французских СМИ. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:17:00+03:00
2025-03-16T01:17:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Франция не будет возвращать службу по призыву, не имеет ресурсов для этого, заявил президент страны Эммануэль Макрон, который дал интервью ряду французских СМИ."Это не "реалистичный вариант". "Потому что у нас больше нет (материальной – ред.) базы, больше нет инфраструктуры… это абсолютно нереалистичный план", - заявил Макрон, его слова приводит издание Voix du Nord. В то же время Макрон заявил, что в ближайшее время во Франции начнется информационная кампания с тем, чтобы привлечь больше граждан пополнить воинский резерв страны. Целью будет увеличить резерв с текущих 40 тысяч человек до 100 тысяч к 2035 году.
https://ria.ru/20250307/senegal-2003685187.html
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Франция не будет возвращать службу по призыву, заявил Макрон

Макрон: Франция не имеет ресурсов для возвращения к службе по призыву

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Франция не будет возвращать службу по призыву, не имеет ресурсов для этого, заявил президент страны Эммануэль Макрон, который дал интервью ряду французских СМИ.
"Это не "реалистичный вариант". "Потому что у нас больше нет (материальной – ред.) базы, больше нет инфраструктуры… это абсолютно нереалистичный план", - заявил Макрон, его слова приводит издание Voix du Nord.
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7 марта, 16:59
В то же время Макрон заявил, что в ближайшее время во Франции начнется информационная кампания с тем, чтобы привлечь больше граждан пополнить воинский резерв страны.
Целью будет увеличить резерв с текущих 40 тысяч человек до 100 тысяч к 2035 году.
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