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Агрессивный полярник, напавший на коллег из ЮАР в Антарктиде, раскаялся

Агрессивный полярник, напавший на коллег из ЮАР в Антарктиде, раскаялся - РИА Новости, 17.03.2025

Агрессивный полярник, напавший на коллег из ЮАР в Антарктиде, раскаялся

Агрессивный метеоролог, который нападал на своих коллег антарктической станции Южно-Африканской Республики, раскаялся в своем поведении, сообщает газета... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Агрессивный метеоролог, который нападал на своих коллег антарктической станции Южно-Африканской Республики, раскаялся в своем поведении, сообщает газета Guardian со ссылкой на министра окружающей среды ЮАР Диона Джорджа. Группа ученых на станции Sanae IV полностью отрезана от внешнего мира на минимум девять месяцев из-за погодных условий. Как сообщалось ранее, со станции было отправлено электронное письмо, согласно которому один из полярников напал на другого члена команды, "создав на базе атмосферу страха". "Человек, напавший на руководителя группы, раскаивается и добровольно прошел повторное психологическое тестирование", - сообщил министр, который срочно связался со станцией. По словам министра, причиной конфликта стал спор по поводу задания, которое требовал выполнить руководитель. Как отмечает издание, это не первый случай, когда южноафриканские полярники оказываются вовлеченными в ожесточенные споры. В 2017 году один из членов исследовательской группы на острове Марион изрубил топором ноутбук своей коллеги, которая отклонила его предложение руки и сердца.

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