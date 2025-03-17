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Вертолет МЧС привлекут для тушения пожара в Дагестане

Вертолет МЧС привлекут для тушения пожара в Дагестане - РИА Новости, 17.03.2025

Вертолет МЧС привлекут для тушения пожара в Дагестане

Вертолет МЧС России будет привлечен для тушения природного пожара в Ахтынском района Дагестана, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:20:00+03:00

2025-03-17T22:20:00+03:00

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происшествия

россия

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Вертолет МЧС России будет привлечен для тушения природного пожара в Ахтынском района Дагестана, сообщили в пресс-службе главы республики. В прошлую субботу главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что в Ахтынском районе, на склоне горы в 2 километрах от села Хрюг, произошло возгорание в лесном массиве. Отмечалось, что тушение осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда спецтехники. "В окрестностях села Хрюг продолжаются работы по тушению пожара. На борьбу со стихией брошены силы МЧС, комитета по лесному хозяйству, полиции и местного населения… Завтра утром запланирован вылет вертолета МЧС России", – говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, по состоянию на 20.00 17 марта огонь преодолел 19 гектаров, в том числе 4,7 гектара на землях лесного фонда. Продолжается горение на площади 2 гектаров, из них 1,3 гектара – на землях лесного фонда. В ведомстве также подтвердили, что для тушения пожара во вторник в 6.00 мск запланирован вылет вертолета Ми-8 южного авиационно-спасательного центра МЧС России. Пресс-служба администрации Ахтынского райна сообщает, что в понедельник был сооружен водоем для забора воды авиацией на тушение пожара в Хрюгском лесу. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что населенным пунктам, социальным и другим важным объектам ничего не угрожает. По предварительным данным, причина возгорания – человеческий фактор. Глава региона рассказал, что местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше.

https://ria.ru/20250317/tuapse-2005472414.html

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происшествия, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш