https://ria.ru/20250317/marochko-2005565499.html

При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека

При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 17.03.2025

При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека

В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:41:00+03:00

2025-03-17T18:41:00+03:00

2025-03-17T18:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В результате сбросов с БПЛА ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан", - заявил РИА Новости Марочко.Он уточнил, что атака была совершена в понедельник по городу Сватово.По словам Марочко, раненые мирные граждане были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250317/obstrel-2005566996.html

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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия