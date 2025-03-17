https://ria.ru/20250317/marochko-2005565499.html
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 17.03.2025
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека
В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:41:00+03:00
2025-03-17T18:41:00+03:00
2025-03-17T18:50:00+03:00
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В результате сбросов с БПЛА ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан", - заявил РИА Новости Марочко.Он уточнил, что атака была совершена в понедельник по городу Сватово.По словам Марочко, раненые мирные граждане были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека
Марочко: три человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Сватово ЛНР