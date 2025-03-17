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При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 17.03.2025 (обновлено: 18:50 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/marochko-2005565499.html
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 17.03.2025
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека
В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:41:00+03:00
2025-03-17T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В результате сбросов с БПЛА ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан", - заявил РИА Новости Марочко.Он уточнил, что атака была совершена в понедельник по городу Сватово.По словам Марочко, раненые мирные граждане были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сватово
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле ЛНР пострадали три человека

Марочко: три человека пострадали от атаки дронов ВСУ в Сватово ЛНР

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В понедельник трое мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА по городу Сватово в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В результате сбросов с БПЛА ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан", - заявил РИА Новости Марочко.
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Он уточнил, что атака была совершена в понедельник по городу Сватово.
По словам Марочко, раненые мирные граждане были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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