https://ria.ru/20250317/kreml-2005479859.html

Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России

Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России - РИА Новости, 17.03.2025

Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:22:00+03:00

2025-03-17T13:22:00+03:00

2025-03-17T13:27:00+03:00

таджикистан

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ."Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005479074.html

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таджикистан, дмитрий песков, россия, политика