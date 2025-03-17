https://ria.ru/20250317/kreml-2005479859.html
Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России
Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России - РИА Новости, 17.03.2025
Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:22:00+03:00
2025-03-17T13:22:00+03:00
2025-03-17T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ."Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20250317/peskov-2005479074.html
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таджикистан, дмитрий песков, россия, политика
Таджикистан, Дмитрий Песков, Россия, Политика
Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России
Песков назвал Таджикистан близким партнером и союзником России