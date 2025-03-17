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В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС - РИА Новости, 17.03.2025
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12:02 17.03.2025 (обновлено: 12:12 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/kitaj-2005458598.html
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС - РИА Новости, 17.03.2025
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС
Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне сообщений о якобы отказе... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:02:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне сообщений о якобы отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит в Брюсселе. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом. Мао Нин, отвечая на соответствующую просьбу журналистов, никак не прокомментировала эти сообщения, однако отметила, что “Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС”. “Мы готовы укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях”, - сказала она. Мао Нин напомнила, что в начале этого года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, “заложив основу и обозначив направление развития китайско-европейских отношений в этом году”. “Китайская сторона готова вместе с Европой приложить усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами обеих сторон, провести серию мероприятий, посвященных 50-летию дипотношений, укреплять высокоуровневые контакты и диалог, а также способствовать стабильному и долгосрочному развитию отношений между Китаем и ЕС”, - сказала дипломат.
https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html
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в мире, китай, брюссель, европа, мао нин, си цзиньпин, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Китай, Брюссель, Европа, Мао Нин, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС

Мао Нин: Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне сообщений о якобы отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит в Брюсселе.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT
Вчера, 11:22
Мао Нин, отвечая на соответствующую просьбу журналистов, никак не прокомментировала эти сообщения, однако отметила, что “Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС”.
“Мы готовы укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях”, - сказала она.
Мао Нин напомнила, что в начале этого года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, “заложив основу и обозначив направление развития китайско-европейских отношений в этом году”.
“Китайская сторона готова вместе с Европой приложить усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами обеих сторон, провести серию мероприятий, посвященных 50-летию дипотношений, укреплять высокоуровневые контакты и диалог, а также способствовать стабильному и долгосрочному развитию отношений между Китаем и ЕС”, - сказала дипломат.
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