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В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС - РИА Новости, 17.03.2025
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС
Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне сообщений о якобы отказе... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:02:00+03:00
2025-03-17T12:02:00+03:00
2025-03-17T12:12:00+03:00
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне сообщений о якобы отказе председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит в Брюсселе. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом. Мао Нин, отвечая на соответствующую просьбу журналистов, никак не прокомментировала эти сообщения, однако отметила, что “Китай всегда придавал большое значение отношениям с ЕС”. “Мы готовы укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях”, - сказала она. Мао Нин напомнила, что в начале этого года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, “заложив основу и обозначив направление развития китайско-европейских отношений в этом году”. “Китайская сторона готова вместе с Европой приложить усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами обеих сторон, провести серию мероприятий, посвященных 50-летию дипотношений, укреплять высокоуровневые контакты и диалог, а также способствовать стабильному и долгосрочному развитию отношений между Китаем и ЕС”, - сказала дипломат.
https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html
https://ria.ru/20241219/kitaj-1990033278.html
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в мире, китай, брюссель, европа, мао нин, си цзиньпин, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Китай, Брюссель, Европа, Мао Нин, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
В Китае выступили с заявлением после "отказа" Си Цзиньпина ехать в ЕС
Мао Нин: Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях