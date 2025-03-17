https://ria.ru/20250317/gosuslugi-2005464956.html

На "Госуслугах" заработали черновики заявлений в первый класс

На "Госуслугах" заработали черновики заявлений в первый класс - РИА Новости, 17.03.2025

На "Госуслугах" заработали черновики заявлений в первый класс

Создание черновиков заявлений на поступление ребенка в первый класс открылось на "Госуслугах" - родители могут заполнить его заранее, а в день старта приемной... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:23:00+03:00

2025-03-17T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Создание черновиков заявлений на поступление ребенка в первый класс открылось на "Госуслугах" - родители могут заполнить его заранее, а в день старта приемной кампании только нажать кнопку "Отправить", это повышает шансы на прием в нужную школу, сообщило Минцифры. "Будьте первыми: на "Госуслугах" заработали черновики заявлений в 1 класс. Повысьте шансы своего ребёнка попасть в нужную школу! Заполните черновик заявления в 1 класс на "Госуслугах", и в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку "Отправить". Школы начнут принимать заявления до 1 апреля", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Там же объяснили, что в первую очередь в школы зачисляют тех, кто раньше подал заявление. После формирования заявления в первый класс на "Госуслугах" появится таймер обратного отсчёта. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приёмной кампании "Госуслуги" пришлют дополнительное напоминание. При наличии льгот можно дать согласие на автоматическую отправку заявления. "В прошлом году в первую волну записи на "Госуслугах" было подано 825 тыс. заявлений в 1 класс. Более 75% из них родители заполнили заранее… Запись ребёнка в 1 класс на "Госуслугах" доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах", - напомнили в Минцифры. Будущих школьников по месту прописки, а также льготников будут принимать до 30 июня. Вне зависимости от адреса проживания прием продлится с 6 июля по 5 сентября - ребенка зачислят в школу только при наличии свободных мест, добавили в Минцифры.

https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), пособие по безработице, социальный навигатор, сн_образование