Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы
Кошта: ЕС перевооружится за счет своих производств, а пока будет закупать оружие
Глава Евросовета Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 мар – РИА Новости. План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться не только в Европе, но и США, Японии и Корее, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"В краткосрочных планах нам придется закупать его там, где есть необходимое нам оружие. Например, в Европе, Америке, Южной Корее или Японии. Однако в долгосрочной перспективе наши инвестиции должны быть более решительно направлены в военную промышленность наших стран", - заявил он в интервью, опубликованном итальянской газете Repubblica.
По словам главы Евросовета, военный капитал мог бы создавать рабочие места и стимулировать инновации. В предложении Еврокомиссии, отметил Кошта, также рассматривается идея "о предоставлении кредита в размере 150 миллиардов евро" в рамках плана по перевооружении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00