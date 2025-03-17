https://ria.ru/20250317/es-2005437617.html

Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы

Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы - РИА Новости, 17.03.2025

Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы

План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:36:00+03:00

2025-03-17T10:36:00+03:00

2025-03-17T10:36:00+03:00

в мире

европа

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сша

антониу кошта

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еврокомиссия

евросовет

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РИМ, 17 мар – РИА Новости. План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться не только в Европе, но и США, Японии и Корее, заявил глава Евросовета Антониу Кошта."В краткосрочных планах нам придется закупать его там, где есть необходимое нам оружие. Например, в Европе, Америке, Южной Корее или Японии. Однако в долгосрочной перспективе наши инвестиции должны быть более решительно направлены в военную промышленность наших стран", - заявил он в интервью, опубликованном итальянской газете Repubblica. По словам главы Евросовета, военный капитал мог бы создавать рабочие места и стимулировать инновации. В предложении Еврокомиссии, отметил Кошта, также рассматривается идея "о предоставлении кредита в размере 150 миллиардов евро" в рамках плана по перевооружении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.

https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, япония, сша, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, евросоюз