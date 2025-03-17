Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/es-2005437617.html
Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы
Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы - РИА Новости, 17.03.2025
Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы
План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:36:00+03:00
2025-03-17T10:36:00+03:00
в мире
европа
япония
сша
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863185193_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_7d565c622f0637a177282a2740b5f8b7.jpg
РИМ, 17 мар – РИА Новости. План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться не только в Европе, но и США, Японии и Корее, заявил глава Евросовета Антониу Кошта."В краткосрочных планах нам придется закупать его там, где есть необходимое нам оружие. Например, в Европе, Америке, Южной Корее или Японии. Однако в долгосрочной перспективе наши инвестиции должны быть более решительно направлены в военную промышленность наших стран", - заявил он в интервью, опубликованном итальянской газете Repubblica. По словам главы Евросовета, военный капитал мог бы создавать рабочие места и стимулировать инновации. В предложении Еврокомиссии, отметил Кошта, также рассматривается идея "о предоставлении кредита в размере 150 миллиардов евро" в рамках плана по перевооружении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
европа
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863185193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f8299223081471f7bd4cc7775496d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, япония, сша, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, евросоюз
В мире, Европа, Япония, США, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета раскрыл детали плана по перевооружению Европы

Кошта: ЕС перевооружится за счет своих производств, а пока будет закупать оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Евросовета Антониу Кошта
Глава Евросовета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Глава Евросовета Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 17 мар – РИА Новости. План по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться не только в Европе, но и США, Японии и Корее, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"В краткосрочных планах нам придется закупать его там, где есть необходимое нам оружие. Например, в Европе, Америке, Южной Корее или Японии. Однако в долгосрочной перспективе наши инвестиции должны быть более решительно направлены в военную промышленность наших стран", - заявил он в интервью, опубликованном итальянской газете Repubblica.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
08:00
По словам главы Евросовета, военный капитал мог бы создавать рабочие места и стимулировать инновации. В предложении Еврокомиссии, отметил Кошта, также рассматривается идея "о предоставлении кредита в размере 150 миллиардов евро" в рамках плана по перевооружении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
 
В миреЕвропаЯпонияСШААнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала