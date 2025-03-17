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Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
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06:29 17.03.2025
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Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ
Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить в понедельник с Центральным исполнительным комитетом (MKYK) турецкой правящей Партии справедливости... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:29:00+03:00
2025-03-17T06:29:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
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европа
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить в понедельник с Центральным исполнительным комитетом (MKYK) турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне конфликта на Украине, передал телеканал CNN Türk. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что в общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Анкарой. Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Конфликт между Украиной и Россией выдвинул на первый план необходимость реструктуризации архитектуры безопасности Европы. В этом контексте президент Эрдоган часто ведет переговоры с европейскими лидерами в режиме онлайн. В свете этих событий турецкий лидер обсудит потенциал отношений между Турцией и Европейским союзом. С другой стороны, будет обсуждаться поддержка Турцией стабилизации новой администрации в Сирии и предотвращение повторения напряженности в Латакии", - передал телеканал.
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в мире, турция, анкара (провинция), украина, реджеп тайип эрдоган, европа
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Европа
Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ

CNN Türk: Эрдоган обсудит с правящей партией безопасность ЕС и Украину

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить в понедельник с Центральным исполнительным комитетом (MKYK) турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне конфликта на Украине, передал телеканал CNN Türk.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что в общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Анкарой. Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Конфликт между Украиной и Россией выдвинул на первый план необходимость реструктуризации архитектуры безопасности Европы. В этом контексте президент Эрдоган часто ведет переговоры с европейскими лидерами в режиме онлайн. В свете этих событий турецкий лидер обсудит потенциал отношений между Турцией и Европейским союзом. С другой стороны, будет обсуждаться поддержка Турцией стабилизации новой администрации в Сирии и предотвращение повторения напряженности в Латакии", - передал телеканал.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Источник: Турция согласует шаги с НАТО в случае отправки сил на Украину
14 марта, 04:32
 
В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганЕвропа
 
 
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