https://ria.ru/20250317/erdogan-2005409569.html

Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ

Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025

Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить в понедельник с Центральным исполнительным комитетом (MKYK) турецкой правящей Партии справедливости... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:29:00+03:00

2025-03-17T06:29:00+03:00

2025-03-17T06:29:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

украина

реджеп тайип эрдоган

европа

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить в понедельник с Центральным исполнительным комитетом (MKYK) турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне конфликта на Украине, передал телеканал CNN Türk. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что в общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Анкарой. Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Конфликт между Украиной и Россией выдвинул на первый план необходимость реструктуризации архитектуры безопасности Европы. В этом контексте президент Эрдоган часто ведет переговоры с европейскими лидерами в режиме онлайн. В свете этих событий турецкий лидер обсудит потенциал отношений между Турцией и Европейским союзом. С другой стороны, будет обсуждаться поддержка Турцией стабилизации новой администрации в Сирии и предотвращение повторения напряженности в Латакии", - передал телеканал.

https://ria.ru/20250314/turtsiya-2004902312.html

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анкара (провинция)

украина

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Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), украина, реджеп тайип эрдоган, европа