Эрдоган планирует обсудить с соратниками безопасность Европы, пишут СМИ
CNN Türk: Эрдоган обсудит с правящей партией безопасность ЕС и Украину
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить в понедельник с Центральным исполнительным комитетом (MKYK) турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне конфликта на Украине, передал телеканал CNN Türk.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что в общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Анкарой. Анкара передала западным партнерам сигнал о готовности участвовать в обсуждении стратегии безопасности Европы, игнорировать Турцию в этом процессе невозможно, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Конфликт между Украиной и Россией выдвинул на первый план необходимость реструктуризации архитектуры безопасности Европы. В этом контексте президент Эрдоган часто ведет переговоры с европейскими лидерами в режиме онлайн. В свете этих событий турецкий лидер обсудит потенциал отношений между Турцией и Европейским союзом. С другой стороны, будет обсуждаться поддержка Турцией стабилизации новой администрации в Сирии и предотвращение повторения напряженности в Латакии", - передал телеканал.