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Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции - РИА Новости, 17.03.2025
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13:47 17.03.2025 (обновлено: 13:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/durov-2005490028.html
Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции - РИА Новости, 17.03.2025
Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай, он отметил, что начатое во Франции расследование продолжается. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:47:00+03:00
2025-03-17T13:56:00+03:00
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай, он отметил, что начатое во Франции расследование продолжается."Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил всех за поддержку.В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай.Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции, его также обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.В конце январе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что дата судебного заседания по делу Павла Дурова еще не назначена. До это французские СМИ передавали, что в начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
https://ria.ru/20250206/durov-1997647410.html
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задержание павла дурова во франции, франция, дубай, павел дуров, telegram, в мире
Задержание Павла Дурова во Франции, Франция, Дубай, Павел Дуров, Telegram, В мире
Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции

Дуров после возращения в Дубай заявил о продолжении расследования во Франции

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай, он отметил, что начатое во Франции расследование продолжается.
"Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год
6 февраля, 08:12
Он также поблагодарил всех за поддержку.
В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции, его также обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.
В конце январе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что дата судебного заседания по делу Павла Дурова еще не назначена. До это французские СМИ передавали, что в начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
Задержание Павла Дурова во ФранцииФранцияДубайПавел ДуровTelegramВ мире
 
 
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