Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции
Дуров после возращения в Дубай заявил о продолжении расследования во Франции
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай, он отметил, что начатое во Франции расследование продолжается.
"Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
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Он также поблагодарил всех за поддержку.
В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции, его также обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.
В конце январе в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что дата судебного заседания по делу Павла Дурова еще не назначена. До это французские СМИ передавали, что в начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.