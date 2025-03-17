https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005599533.html
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции - РИА Новости, 17.03.2025
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции
Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:06:00+03:00
2025-03-17T22:06:00+03:00
2025-03-17T22:06:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является препятствие для заключения мира, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Ключевой вопрос, который придется решать Украине и ее новым властям - это вопрос конституции. Сама по себе она хороша. Но никогда не выполнялась в части, что касается прав граждан, нарушена Зеленским многократно с целью узурпации власти, и является прямым препятствием для заключения мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он убежден, что "проблему конституции решать надо". По его словам, это может быть предметом договоренностей в рамках мирного плана по Украине. "Существование страны при этой конституции уже невозможно", - добавил Дубинский.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c1afdc4bef5a287d0f9964ca19850a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции
Дубинский: Зеленский нарушил конституцию для узурпации власти