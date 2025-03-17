https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005599533.html

В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции

В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции - РИА Новости, 17.03.2025

В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции

Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:06:00+03:00

2025-03-17T22:06:00+03:00

2025-03-17T22:06:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является препятствие для заключения мира, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Ключевой вопрос, который придется решать Украине и ее новым властям - это вопрос конституции. Сама по себе она хороша. Но никогда не выполнялась в части, что касается прав граждан, нарушена Зеленским многократно с целью узурпации власти, и является прямым препятствием для заключения мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он убежден, что "проблему конституции решать надо". По его словам, это может быть предметом договоренностей в рамках мирного плана по Украине. "Существование страны при этой конституции уже невозможно", - добавил Дубинский.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины