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В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции - РИА Новости, 17.03.2025
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22:06 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005599533.html
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции - РИА Новости, 17.03.2025
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции
Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:06:00+03:00
2025-03-17T22:06:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является препятствие для заключения мира, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Ключевой вопрос, который придется решать Украине и ее новым властям - это вопрос конституции. Сама по себе она хороша. Но никогда не выполнялась в части, что касается прав граждан, нарушена Зеленским многократно с целью узурпации власти, и является прямым препятствием для заключения мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он убежден, что "проблему конституции решать надо". По его словам, это может быть предметом договоренностей в рамках мирного плана по Украине. "Существование страны при этой конституции уже невозможно", - добавил Дубинский.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде предъявили Зеленскому обвинения в нарушении конституции

Дубинский: Зеленский нарушил конституцию для узурпации власти

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новым властям Украины придется менять конституцию страны, поскольку она была многократно нарушена Владимиром Зеленским для узурпации власти и является препятствие для заключения мира, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«
"Ключевой вопрос, который придется решать Украине и ее новым властям - это вопрос конституции. Сама по себе она хороша. Но никогда не выполнялась в части, что касается прав граждан, нарушена Зеленским многократно с целью узурпации власти, и является прямым препятствием для заключения мира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он убежден, что "проблему конституции решать надо". По его словам, это может быть предметом договоренностей в рамках мирного плана по Украине.
"Существование страны при этой конституции уже невозможно", - добавил Дубинский.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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