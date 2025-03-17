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Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства - РИА Новости, 17.03.2025
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17:48 17.03.2025 (обновлено: 18:32 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dogovor-2005547496.html
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:48:00+03:00
2025-03-17T18:32:00+03:00
россия
таджикистан
политика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
александр лукашенко
ильхам алиев
эмомали рахмон
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы", — заявил ведущий церемонии подписания документов.Главные заявления Владимира Путина по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном:&quot;Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов&quot;.Основные заявления президента Таджикистана:Рахмон находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
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россия, таджикистан, политика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), александр лукашенко, ильхам алиев, эмомали рахмон
Россия, Таджикистан, Политика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Эмомали Рахмон
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства

РФ и Таджикистан договорились о стратегическом военном партнерстве до 2030-го

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы", — заявил ведущий церемонии подписания документов.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В России живут около миллиона граждан Таджикистана, рассказал Путин
Вчера, 18:05
Главные заявления Владимира Путина по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном:
  • переговоры прошли в дружеской атмосфере и были содержательными;
  • отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно союзнический характер;
  • Москва и Душанбе практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах;
  • Россия является одним из ключевых инвесторов в таджикскую экономику:
«

"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • целый ряд банков Таджикистана подключился к системе передачи финансовых сообщений российского ЦБ;
  • Москва и Душанбе углубляют промышленную кооперацию;
  • страны работают над улучшением режима взаимной торговли и инвестиций;
  • Россия практически полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в углеводородах, а поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин;
  • российские компании готовы и далее помогать Таджикистану в эксплуатации и модернизации существующих мощностей генерации;
  • Россия благодарна президенту Таджикистана за бережное отношение к русскому языку в республике;
  • Москва стремится обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и соцзащиты в России;
  • таджикские военные примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности
Вчера, 18:03
Основные заявления президента Таджикистана:
  • Москва и Душанбе совместно с "Росатомом" договорились о реализации второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана;
  • между российскими и таджикским спецслужбами и правоохранительными органами налажено сотрудничество по обеспечению безопасности, это дает конкретные результаты;
  • Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства.
Рахмон находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
Вчера, 01:00
 
РоссияТаджикистанПолитикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Александр ЛукашенкоИльхам АлиевЭмомали Рахмон
 
 
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