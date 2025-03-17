https://ria.ru/20250317/dogovor-2005547496.html

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства - РИА Новости, 17.03.2025

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:48:00+03:00

2025-03-17T17:48:00+03:00

2025-03-17T18:32:00+03:00

россия

таджикистан

политика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

александр лукашенко

ильхам алиев

эмомали рахмон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_9:407:2842:2001_1920x0_80_0_0_d62c5232a4a76bddc2ac2a29dc99c19d.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы", — заявил ведущий церемонии подписания документов.Главные заявления Владимира Путина по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном:"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов".Основные заявления президента Таджикистана:Рахмон находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.

https://ria.ru/20250317/rossija-2005555412.html

https://ria.ru/20250317/rossija-2005554414.html

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, таджикистан, политика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), александр лукашенко, ильхам алиев, эмомали рахмон