Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
РФ и Таджикистан договорились о стратегическом военном партнерстве до 2030-го
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы", — заявил ведущий церемонии подписания документов.
Главные заявления Владимира Путина по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном:
- переговоры прошли в дружеской атмосфере и были содержательными;
- отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно союзнический характер;
- Москва и Душанбе практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах;
- Россия является одним из ключевых инвесторов в таджикскую экономику:
«
"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов".
- целый ряд банков Таджикистана подключился к системе передачи финансовых сообщений российского ЦБ;
- Москва и Душанбе углубляют промышленную кооперацию;
- страны работают над улучшением режима взаимной торговли и инвестиций;
- Россия практически полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в углеводородах, а поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин;
- российские компании готовы и далее помогать Таджикистану в эксплуатации и модернизации существующих мощностей генерации;
- Россия благодарна президенту Таджикистана за бережное отношение к русскому языку в республике;
- Москва стремится обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и соцзащиты в России;
- таджикские военные примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве.
Основные заявления президента Таджикистана:
- Москва и Душанбе совместно с "Росатомом" договорились о реализации второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана;
- между российскими и таджикским спецслужбами и правоохранительными органами налажено сотрудничество по обеспечению безопасности, это дает конкретные результаты;
- Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства.
Рахмон находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.