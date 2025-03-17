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Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 17.03.2025
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15:28 17.03.2025 (обновлено: 17:04 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/beloglazov-2005514257.html
Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора
Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 17.03.2025
Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора
Герою России Александру Белоглазову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора, соответствующий документ опубликован на портале... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:28:00+03:00
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россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Герою России Александру Белоглазову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру Михайловичу", - говорится в указе. В 2024 году Белоглазов указом президента назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии. Ранее Белоглазов служил в центре специального назначения "Витязь" Росгвардии. Под его командованием спецподразделение войск правопорядка с первого дня СВО выполняло боевые задачи, действуя на самых ответственных направлениях. Звание генерал-майора также было присвоено командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения "Ратник" Александру Парунову. Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-майора полиции заместителю начальника главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Очеретяному.
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора

Путин присвоил Герою России Белоглазову звание генерал-майора

© РИА Новости / Мария МарикянГерой России Александр Белоглазов
Герой России Александр Белоглазов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Герой России Александр Белоглазов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Герою России Александру Белоглазову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
«
"Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру Михайловичу", - говорится в указе.
В 2024 году Белоглазов указом президента назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии. Ранее Белоглазов служил в центре специального назначения "Витязь" Росгвардии. Под его командованием спецподразделение войск правопорядка с первого дня СВО выполняло боевые задачи, действуя на самых ответственных направлениях.
Звание генерал-майора также было присвоено командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения "Ратник" Александру Парунову.
Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-майора полиции заместителю начальника главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Очеретяному.
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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