https://ria.ru/20250317/beloglazov-2005514257.html

Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора

Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 17.03.2025

Герою России Белоглазову присвоили звание генерал-майора

Герою России Александру Белоглазову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора, соответствующий документ опубликован на портале... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:28:00+03:00

2025-03-17T15:28:00+03:00

2025-03-17T17:04:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Герою России Александру Белоглазову указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Присвоить воинские звания: генерал-майора... Белоглазову Александру Михайловичу", - говорится в указе. В 2024 году Белоглазов указом президента назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии. Ранее Белоглазов служил в центре специального назначения "Витязь" Росгвардии. Под его командованием спецподразделение войск правопорядка с первого дня СВО выполняло боевые задачи, действуя на самых ответственных направлениях. Звание генерал-майора также было присвоено командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения "Ратник" Александру Парунову. Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-майора полиции заместителю начальника главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Очеретяному.

https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность