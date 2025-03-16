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Удары в Сане пришлись по жилым районам, сообщают хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
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01:47 16.03.2025 (обновлено: 02:20 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/yemen-2005262847.html
Удары в Сане пришлись по жилым районам, сообщают хуситы
Удары в Сане пришлись по жилым районам, сообщают хуситы - РИА Новости, 16.03.2025
Удары в Сане пришлись по жилым районам, сообщают хуситы
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:47:00+03:00
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не военным объектам. Заявление приводит телеканал "Аль-Масира"."Заявления США о бомбардировке военных объектов ложны, и на самом деле удары пришлись по густонаселенному району в Сане", - заявил МИД правительства хуситов.Кроме того, власти северного Йемена заявили, что "утверждение Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) о том, что существует опасность, угрожающая международному судоходству, неверно, оно отражает прямую поддержку врага в удушении голодом жителей сектора Газа"."Морское судоходство безопасно для всех судов, кроме израильских, пока в Газу не будет доставлена ​​гуманитарная помощь", - отметили в МИД правительства хуситов.Ранее на этой неделе хуситы заявили, что возобновляют военные операции в Красном и Аравийском морях, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе против израильских судов, блокируя их проход по этому району в ответ на решение властей Израиля 2 марта прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы вынудить палестинское движение ХАМАС освободить заложников.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005262178.html
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в мире, сана, сша, йемен, дональд трамп, ансар алла, хамас
В мире, Сана, США, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла, ХАМАС
Удары в Сане пришлись по жилым районам, сообщают хуситы

МИД правительства хуситов заявил, что удары в Сане пришлись по жилым районам

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым после удара по Сане
Дым после удара по Сане - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым после удара по Сане. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинило США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не военным объектам. Заявление приводит телеканал "Аль-Масира".
"Заявления США о бомбардировке военных объектов ложны, и на самом деле удары пришлись по густонаселенному району в Сане", - заявил МИД правительства хуситов.
Дым после удара по Сане - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Кроме того, власти северного Йемена заявили, что "утверждение Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) о том, что существует опасность, угрожающая международному судоходству, неверно, оно отражает прямую поддержку врага в удушении голодом жителей сектора Газа".
"Морское судоходство безопасно для всех судов, кроме израильских, пока в Газу не будет доставлена ​​гуманитарная помощь", - отметили в МИД правительства хуситов.
Ранее на этой неделе хуситы заявили, что возобновляют военные операции в Красном и Аравийском морях, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе против израильских судов, блокируя их проход по этому району в ответ на решение властей Израиля 2 марта прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы вынудить палестинское движение ХАМАС освободить заложников.
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В миреСанаСШАЙеменДональд ТрампАнсар АллаХАМАС
 
 
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