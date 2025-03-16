https://ria.ru/20250316/vzryv-2005355231.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2025

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский 24-й канал. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:13:00+03:00

2025-03-16T18:13:00+03:00

2025-03-16T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский 24-й канал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.01 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. "Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

сумы

днепропетровская область

украина

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в мире, сумы, днепропетровская область, украина