https://ria.ru/20250316/vzryv-2005355231.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 16.03.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский 24-й канал. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:13:00+03:00
2025-03-16T18:13:00+03:00
2025-03-16T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщил украинский 24-й канал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.01 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. "Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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в мире, сумы, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Днепропетровская область, Украина
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы не фоне воздушной тревоги