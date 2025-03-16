https://ria.ru/20250316/vsu-2005360461.html

Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ

Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025

Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:59:00+03:00

2025-03-16T18:59:00+03:00

2025-03-16T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима."Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.О причинах принятия этого решения не сообщается.Согласно другому указу, пост главы Генштаба ВСУ займет заместитель Баргилевича Андрей Гнатов. В конце февраля его уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.В мае прошлого года СК России обнародовал данные, согласно которым Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html

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