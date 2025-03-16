Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 16.03.2025 (обновлено: 20:03 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/vsu-2005360461.html
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ
Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:59:00+03:00
2025-03-16T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
андрей гнатов
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005370003_0:147:1081:755_1920x0_80_0_0_317ea29a8e2ae09b3c9eb799567381c9.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима."Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.О причинах принятия этого решения не сообщается.Согласно другому указу, пост главы Генштаба ВСУ займет заместитель Баргилевича Андрей Гнатов. В конце февраля его уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.В мае прошлого года СК России обнародовал данные, согласно которым Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005370003_0:46:1081:856_1920x0_80_0_0_7053dddad0b248ba79ac6557a832ce20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, андрей гнатов, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Донбасс, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ

Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Баргилевича

© Фото : соцсетиАнатолий Баргилевич
Анатолий Баргилевич - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : соцсети
Анатолий Баргилевич . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ, следует из указа на сайте офиса главы киевского режима.
«
"Уволить Баргилевича Анатолия Владиславовича с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.
О причинах принятия этого решения не сообщается.
Согласно другому указу, пост главы Генштаба ВСУ займет заместитель Баргилевича Андрей Гнатов. В конце февраля его уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.
В мае прошлого года СК России обнародовал данные, согласно которым Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Украинские власти готовят чистки среди командования ВСУ, заявил генерал
25 февраля, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАндрей ГнатовДонбассРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала