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Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.03.2025
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11:56 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/vstrecha-2005302956.html
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.03.2025
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:56:00+03:00
2025-03-16T11:56:00+03:00
политика
россия
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юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зазубрину в комментарии, записанном 13 марта. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Зарубина. Ушаков добавил, что в то же время о деталях подготовки возможных контактов пока не может рассказать "ничего конкретного".
https://ria.ru/20250216/tramp-1999652113.html
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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа

Ушаков: встречу и разговор Путина и Трампа можно организовать достаточно быстро

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зазубрину в комментарии, записанном 13 марта. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Зарубина.
Ушаков добавил, что в то же время о деталях подготовки возможных контактов пока не может рассказать "ничего конкретного".
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ПолитикаРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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