https://ria.ru/20250316/vstrecha-2005302956.html

Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа

Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.03.2025

Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:56:00+03:00

2025-03-16T11:56:00+03:00

2025-03-16T11:56:00+03:00

политика

россия

сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зазубрину в комментарии, записанном 13 марта. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Зарубина. Ушаков добавил, что в то же время о деталях подготовки возможных контактов пока не может рассказать "ничего конкретного".

https://ria.ru/20250216/tramp-1999652113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп