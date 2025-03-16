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Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.03.2025
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:56:00+03:00
2025-03-16T11:56:00+03:00
2025-03-16T11:56:00+03:00
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зазубрину в комментарии, записанном 13 марта. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Зарубина. Ушаков добавил, что в то же время о деталях подготовки возможных контактов пока не может рассказать "ничего конкретного".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
Ушаков: встречу и разговор Путина и Трампа можно организовать достаточно быстро