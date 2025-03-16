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Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков - РИА Новости, 16.03.2025
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11:34 16.03.2025 (обновлено: 11:53 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/vstrecha-2005301305.html
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков - РИА Новости, 16.03.2025
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:34:00+03:00
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россия
сша
политика
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Соответствующий комментарий, записанный 13 марта, опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков, говоря о подготовке встречи Путина и Трампа.
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россия, сша, политика, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Россия, США, Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков

Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Соответствующий комментарий, записанный 13 марта, опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков, говоря о подготовке встречи Путина и Трампа.
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