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Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков

Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков - РИА Новости, 16.03.2025

Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков

Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:34:00+03:00

2025-03-16T11:34:00+03:00

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россия

сша

политика

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дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Соответствующий комментарий, записанный 13 марта, опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков, говоря о подготовке встречи Путина и Трампа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, политика, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков