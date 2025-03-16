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Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков - РИА Новости, 16.03.2025
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:34:00+03:00
2025-03-16T11:34:00+03:00
2025-03-16T11:53:00+03:00
россия
сша
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Соответствующий комментарий, записанный 13 марта, опубликован в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Тема обсуждается нами с американцами. Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков, говоря о подготовке встречи Путина и Трампа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, политика, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Россия, США, Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Россия и США обсуждают подготовку встречи Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа