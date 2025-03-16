Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция

Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Советское командование планировало завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии — Веной.
Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Советское командование планировало завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии — Веной.
В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.
Всего группировка насчитывала 639 тысяч человек.
В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.
Всего группировка насчитывала 639 тысяч человек.
Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф". Состав немецких войск в регионе составлял 410 тысяч человек.
На фото: советская пехота в атаке под прикрытием танков в районе Вены.
Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф". Состав немецких войск в регионе составлял 410 тысяч человек.
На фото: советская пехота в атаке под прикрытием танков в районе Вены.
Уже к концу марта войска 2-го Украинского фронта пробили глубокоэшелонированную оборону немецких войск на австро-венгерской границе.
Уже к концу марта войска 2-го Украинского фронта пробили глубокоэшелонированную оборону немецких войск на австро-венгерской границе.
Четвертого апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта полностью завершили освобождение Венгрии, взяли столицу Словакии Братиславу и вышли на подступы к Вене.
На фото: красноармеец-регулировщик беседует с жителями освобожденного австрийского города Локкенхауз.
Четвертого апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта полностью завершили освобождение Венгрии, взяли столицу Словакии Братиславу и вышли на подступы к Вене.
На фото: красноармеец-регулировщик беседует с жителями освобожденного австрийского города Локкенхауз.
Немецкие войска плотно перекрыли улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.
На фото: советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене.
Немецкие войска плотно перекрыли улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.
На фото: советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене.
Несмотря на стремительные координированные удары советских войск по противнику, боевые действия не прекращались и ночью. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что давало фашистам изначальное преимущество.
Несмотря на стремительные координированные удары советских войск по противнику, боевые действия не прекращались и ночью. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что давало фашистам изначальное преимущество.
Форсировать водную преграду 4-й гвардейской армии удалось лишь с помощью огня танковых орудий. В ночь на 11 апреля стрелковые соединения советских войск пробили немецкую оборону канала.
Форсировать водную преграду 4-й гвардейской армии удалось лишь с помощью огня танковых орудий. В ночь на 11 апреля стрелковые соединения советских войск пробили немецкую оборону канала.
Тринадцатого апреля к 14 часам войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.
Тринадцатого апреля к 14 часам войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.
В результате операции советские войска очистили от немецкой армии территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.
На фото: освобожденные советскими войсками из фашистской неволи жители разных стран возвращаются на родину.
В результате операции советские войска очистили от немецкой армии территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.
На фото: освобожденные советскими войсками из фашистской неволи жители разных стран возвращаются на родину.
За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".
За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".