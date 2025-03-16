Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция

Немецкие войска плотно перекрыли улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.

На фото: советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене.