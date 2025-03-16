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Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция - РИА Новости, 16.03.2025
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10:00 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/vov-2000003638.html
Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция
Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция - РИА Новости, 16.03.2025
Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция
Венская стратегическая наступательная операция советских войск сыграла важнейшую роль в освобождении Европы и нанесла сокрушительный удар по фашистским войскам в Венгрии. Архивные фотографии с храбрыми участниками боев — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, австрия, вена, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, история, венская наступательная операция (1945)
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Австрия, Вена, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, история, Венская наступательная операция (1945)

Сокрушительный удар: как проходила Венская наступательная операция

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Венская стратегическая наступательная операция советских войск сыграла важнейшую роль в освобождении Европы и нанесла сокрушительный удар по фашистским войскам в Венгрии. Архивные фотографии с храбрыми участниками боев — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Советское командование планировало завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии — Веной.

Самоходные артиллерийские установки СУ-76М в составе войск 3-го Украинского фронта пересекают венгро-австрийскую границу в ходе проведения Венской наступательной операции

Венская стратегическая наступательная операция проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Советское командование планировало завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии — Веной.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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1 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.

Всего группировка насчитывала 639 тысяч человек.

На подступах к австрийской столице Вене, советские связисты устанавливают связь

В наступательной операции участвовали 3-й Украинский фронт под командованием маршала Федора Толбухина, а также 1-я и 57-я болгарские армии.

Всего группировка насчитывала 639 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 11
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф". Состав немецких войск в регионе составлял 410 тысяч человек.

На фото: советская пехота в атаке под прикрытием танков в районе Вены.

Советская пехота в атаке под прикрытием танков в районе Вены

Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф". Состав немецких войск в регионе составлял 410 тысяч человек.

На фото: советская пехота в атаке под прикрытием танков в районе Вены.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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3 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Уже к концу марта войска 2-го Украинского фронта пробили глубокоэшелонированную оборону немецких войск на австро-венгерской границе.

Командующий артиллерией корпуса гвардии полковник Семён Фёдорович Елецков и командующий 21-м гвардейским стрелковым корпусом, Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Семён Антонович Козак на наблюдательном пункте в Австрии

Уже к концу марта войска 2-го Украинского фронта пробили глубокоэшелонированную оборону немецких войск на австро-венгерской границе.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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4 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Четвертого апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта полностью завершили освобождение Венгрии, взяли столицу Словакии Братиславу и вышли на подступы к Вене.

На фото: красноармеец-регулировщик беседует с жителями освобожденного австрийского города Локкенхауз.

Красноармеец-регулировщик беседует с жителями взятого австрийского города Локкенхауз

Четвертого апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта полностью завершили освобождение Венгрии, взяли столицу Словакии Братиславу и вышли на подступы к Вене.

На фото: красноармеец-регулировщик беседует с жителями освобожденного австрийского города Локкенхауз.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Немецкие войска плотно перекрыли улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.

На фото: советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене.

Советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене

Немецкие войска плотно перекрыли улицы и важные мосты Вены баррикадами и минированными завалами, а также расположили множество огневых точек внутри жилых домов и исторических зданий.

На фото: советские минометчики ведут огонь по противнику с площади дворца Хофбург в Вене.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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6 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Несмотря на стремительные координированные удары советских войск по противнику, боевые действия не прекращались и ночью. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что давало фашистам изначальное преимущество.

Подразделение советских минометчиков проезжает перед зданием парламента в Вене на автомобиле повышенной проходимости американского производства Dodge WC-51, буксирующем два 120-мм миномета

Несмотря на стремительные координированные удары советских войск по противнику, боевые действия не прекращались и ночью. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы через Дунайский канал, что давало фашистам изначальное преимущество.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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7 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Форсировать водную преграду 4-й гвардейской армии удалось лишь с помощью огня танковых орудий. В ночь на 11 апреля стрелковые соединения советских войск пробили немецкую оборону канала.

Захваченная немецкая боевая техника у здания Арсенала в ходе Венской наступательной операции войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов

Форсировать водную преграду 4-й гвардейской армии удалось лишь с помощью огня танковых орудий. В ночь на 11 апреля стрелковые соединения советских войск пробили немецкую оборону канала.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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8 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Тринадцатого апреля к 14 часам войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

Советская регулировщица Александра Хворостян в освобожденной Вене

Тринадцатого апреля к 14 часам войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В результате операции советские войска очистили от немецкой армии территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.

На фото: освобожденные советскими войсками из фашистской неволи жители разных стран возвращаются на родину.

Освобожденные советскими войсками из фашистской неволи жители разных стран возвращаются на родину

В результате операции советские войска очистили от немецкой армии территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии.

На фото: освобожденные советскими войсками из фашистской неволи жители разных стран возвращаются на родину.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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10 из 11
© РИА Новости / Анатолий Григорьев | Перейти в медиабанк

За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".

Советский офицер-летчик с девушкой-австрийкой танцуют вальс у здания парламента в Вене

За проявленное мужество и героизм в ходе Венской операции почти 50 соединений и частей удостоены почетного наименования "Венские", а около трехсот тысяч советских солдат награждены медалью "За взятие Вены".

© РИА Новости / Анатолий Григорьев
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоАвстрияВенаВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеисторияВенская наступательная операция (1945)
 
 
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