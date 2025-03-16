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В Германии рассказали, против кого направлено перевооружение ЕС
В Германии рассказали, против кого направлено перевооружение ЕС - РИА Новости, 16.03.2025
В Германии рассказали, против кого направлено перевооружение ЕС
Политики в ЕС даже не скрывают, что продвигаемое в Евросоюзе перевооружение направлено против России, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:20:00+03:00
2025-03-16T08:20:00+03:00
2025-03-16T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политики в ЕС даже не скрывают, что продвигаемое в Евросоюзе перевооружение направлено против России, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По оценке Нимайера, на данный момент у государств Евросоюза нет промышленных возможностей для перевооружения. Однако, указал политик, соответствующие планы рассчитаны на долгосрочную перспективу, а сама промышленная база наращивается весьма быстро. "Да, абсолютно (перевооружение государств Европы направлено против России - ред.). Публично тоже говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России", - сказал собеседник агентства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, германия
Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Германия
В Германии рассказали, против кого направлено перевооружение ЕС
Немецкий политик Нимайер: перевооружение стран ЕС направлено против России