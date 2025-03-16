Рейтинг@Mail.ru
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 16.03.2025 (обновлено: 12:32 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005306490.html
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине
Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:20:00+03:00
2025-03-16T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
юрий ушаков
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам", - сказал Ушаков в комментарии от 13 марта, который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Помощник президента РФ отметил, что российские войска сейчас наступают "на всех направлениях"."В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, юрий ушаков, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине

Ушаков: РФ воспринимает призывы к перемирию как попытку дать передышку для ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам", - сказал Ушаков в комментарии от 13 марта, который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Помощник президента РФ отметил, что российские войска сейчас наступают "на всех направлениях".
«
"В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - добавил Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЮрий УшаковПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала