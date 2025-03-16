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Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине
Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:20:00+03:00
2025-03-16T12:20:00+03:00
2025-03-16T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам", - сказал Ушаков в комментарии от 13 марта, который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Помощник президента РФ отметил, что российские войска сейчас наступают "на всех направлениях"."В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - добавил Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине
Ушаков: РФ воспринимает призывы к перемирию как попытку дать передышку для ВСУ