https://ria.ru/20250316/ukraina-2005306490.html

Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине

Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине - РИА Новости, 16.03.2025

Ушаков прокомментировал призывы к перемирию на Украине

Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:20:00+03:00

2025-03-16T12:20:00+03:00

2025-03-16T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать передышку и время на перевооружение украинским войскам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам", - сказал Ушаков в комментарии от 13 марта, который опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Помощник президента РФ отметил, что российские войска сейчас наступают "на всех направлениях"."В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - добавил Ушаков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, юрий ушаков, павел зарубин, вооруженные силы украины