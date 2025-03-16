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Глава МИД Украины назвал первую задачу "команды по перемирию" - РИА Новости, 16.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005284345.html
Глава МИД Украины назвал первую задачу "команды по перемирию"
Глава МИД Украины назвал первую задачу "команды по перемирию" - РИА Новости, 16.03.2025
Глава МИД Украины назвал первую задачу "команды по перемирию"
Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK подтвердил начало формирования команды, ответственной за подготовку к приостановке огня, а... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:13:00+03:00
2025-03-16T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
андрей сибига
юрий ушаков
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK подтвердил начало формирования команды, ответственной за подготовку к приостановке огня, а главной задачей на следующей неделе назвал создание "дорожной карты" по осуществлению мониторинга. "Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения. Это действительно очень сложная проблема. Команда, ответственная за это, будет работать по разработке плана и дорожной карты, консультируясь с нашими партнёрскими странами", - заявил он. По словам дипломата, с точки зрения Киева, "необходимо найти подходящий механизм для управления и мониторинга того, что происходит на передовой". Глава МИД Украины также не исключил, что для "управления ситуацией", "возможно, нужно будет задействовать международную наблюдательную миссию под эгидой какого-либо международного учреждения". При этом, Сибига заявил, что никакое решение по украинскому вопросу не может быть принято без Украины. "Не будет компромиссов в ущерб территориальной целостности, суверенитету и гарантиям безопасности Украины", - сказал он. Сибига входит в состав делегации "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров. В этой группе также состоят глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава минобороны Рустем Умеров. При этом не уточнялось, о каких переговорах идет речь. Этот же состав украинской делегации участвовал 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда. По итогам встречи делегаций в Саудовской Аравии офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, андрей сибига, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Андрей Сибига, Юрий Ушаков
Глава МИД Украины назвал первую задачу "команды по перемирию"

Сибига: команда по перемирию начнет с планов по мониторингу прекращения огня

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK подтвердил начало формирования команды, ответственной за подготовку к приостановке огня, а главной задачей на следующей неделе назвал создание "дорожной карты" по осуществлению мониторинга.
"Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения. Это действительно очень сложная проблема. Команда, ответственная за это, будет работать по разработке плана и дорожной карты, консультируясь с нашими партнёрскими странами", - заявил он.
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По словам дипломата, с точки зрения Киева, "необходимо найти подходящий механизм для управления и мониторинга того, что происходит на передовой". Глава МИД Украины также не исключил, что для "управления ситуацией", "возможно, нужно будет задействовать международную наблюдательную миссию под эгидой какого-либо международного учреждения".
При этом, Сибига заявил, что никакое решение по украинскому вопросу не может быть принято без Украины. "Не будет компромиссов в ущерб территориальной целостности, суверенитету и гарантиям безопасности Украины", - сказал он.
Сибига входит в состав делегации "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров. В этой группе также состоят глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава минобороны Рустем Умеров. При этом не уточнялось, о каких переговорах идет речь. Этот же состав украинской делегации участвовал 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.
По итогам встречи делегаций в Саудовской Аравии офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы.
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