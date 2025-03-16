Рейтинг@Mail.ru
Временное перемирие не в интересах России, заявил генерал Бужинский - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 16.03.2025 (обновлено: 03:06 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005267589.html
Временное перемирие не в интересах России, заявил генерал Бужинский
Временное перемирие не в интересах России, заявил генерал Бужинский - РИА Новости, 16.03.2025
Временное перемирие не в интересах России, заявил генерал Бужинский
Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:04:00+03:00
2025-03-16T03:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
евгений бужинский
юрий ушаков
российский совет по международным делам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005156395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822af0ce94a33e5881d66bf334676d97.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский считает, что с военной точки зрения временное прекращение огня на Украине России не нужно, так как оно выгодно только отступающей стороне. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты".Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. "С военной точки зрения, нам такое перемирие совершенно не нужно. Перемирие выгодно только отступающей стороне. А мы наступаем, владеем инициативой. Поэтому, если решение о прекращении огня и состоится, то оно будет сугубо политическим и обставленным рядом условий", - сказал Бужинский. По его словам, первым условием является полное прекращение поставок западного оружия ВСУ в период перемирия, поскольку иначе они используют передышку для перевооружения и перегруппировки. Второе условие - никакой мобилизации на Украине в этот период. "При выполнении этих и некоторых других условий, в принципе, за 30 дней можно было бы организовать дальнейший переговорный процесс. Сформировать переговорные команды, которые разработают проект полноценного мирного соглашения. Для его принятия, я думаю, может собраться многосторонняя мирная конференция с участием России, США, европейцев и, возможно, китайцев", - считает Бужинский. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005156395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c21a602b0d0c791322c1319b01f207d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир путин, евгений бужинский, юрий ушаков, российский совет по международным делам, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Евгений Бужинский, Юрий Ушаков, Российский совет по международным делам, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Временное перемирие не в интересах России, заявил генерал Бужинский

Генерал Бужинский: перемирие на Украине выгодно только отступающей стороне

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВид на освобожденную Суджу
Вид на освобожденную Суджу - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вид на освобожденную Суджу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский считает, что с военной точки зрения временное прекращение огня на Украине России не нужно, так как оно выгодно только отступающей стороне. Об этом он заявил в интервью сайту "Аргументы и факты".
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00
"С военной точки зрения, нам такое перемирие совершенно не нужно. Перемирие выгодно только отступающей стороне. А мы наступаем, владеем инициативой. Поэтому, если решение о прекращении огня и состоится, то оно будет сугубо политическим и обставленным рядом условий", - сказал Бужинский.
По его словам, первым условием является полное прекращение поставок западного оружия ВСУ в период перемирия, поскольку иначе они используют передышку для перевооружения и перегруппировки. Второе условие - никакой мобилизации на Украине в этот период.
"При выполнении этих и некоторых других условий, в принципе, за 30 дней можно было бы организовать дальнейший переговорный процесс. Сформировать переговорные команды, которые разработают проект полноценного мирного соглашения. Для его принятия, я думаю, может собраться многосторонняя мирная конференция с участием России, США, европейцев и, возможно, китайцев", - считает Бужинский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинЕвгений БужинскийЮрий УшаковРоссийский совет по международным деламВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала