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Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России - РИА Новости, 16.03.2025
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02:11 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/uchitelya-2005263953.html
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России - РИА Новости, 16.03.2025
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России
Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:11:00+03:00
2025-03-16T02:11:00+03:00
общество
россия
ольга васильева
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик. Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты. "Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.
https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html
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общество, россия, ольга васильева
Общество, Россия, Ольга Васильева
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России

Глава РАО Васильева: базовые оклады учителей надо сделать едиными по всей России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОльга Васильева
Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ольга Васильева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик.
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Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.
"Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.
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