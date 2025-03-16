https://ria.ru/20250316/uchitelya-2005263953.html
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России - РИА Новости, 16.03.2025
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России
Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:11:00+03:00
2025-03-16T02:11:00+03:00
2025-03-16T02:11:00+03:00
общество
россия
ольга васильева
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик. Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты. "Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.
https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html
https://ria.ru/20250211/vasileva-1998636575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга васильева
Общество, Россия, Ольга Васильева
Глава РАО предложила сделать базовые оклады учителей едиными по всей России
Глава РАО Васильева: базовые оклады учителей надо сделать едиными по всей России
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Базовые оклады учителей необходимо сделать едиными по всей России, как это было в Советском Союзе, заявила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В Советском Союзе такой ситуации, как сейчас, не было. У нас была единая ставка, были разряды, на которые мы все сдавали. Считаю, что базовые оклады учителей за работу на одну ставку необходимо сделать едиными для всей страны, независимо от региона. Как это уже было когда-то", - сказала академик.
Кроме того, каждый регион, по мнению Васильевой
, сверх этой "базы" сможет начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.
"Система их начисления тоже должна быть прозрачной и понятной каждому педагогу... Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда", - заключила Васильева.