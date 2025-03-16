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Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции - РИА Новости, 16.03.2025
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17:28 16.03.2025 (обновлено: 17:29 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/turtsiya-2005350602.html
Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции
Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции - РИА Новости, 16.03.2025
Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом призвал его снять с Турции пакет санкций CAATSA, чтобы... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:28:00+03:00
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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом призвал его снять с Турции пакет санкций CAATSA, чтобы позволить Анкаре приобрести истребители F-35, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера. Разговор состоялся в воскресенье. "Эрдоган заявил Трампу, что ожидает от США в новый период шагов в борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции. По его словам, необходимо снять санкции CAATSA, чтобы расширить сотрудничество между странами в области оборонной промышленности, чтобы завершить процесс покупки истребителей F-16 и поставить точку в вопросе возврата Турции в программу закупок F-35", - сообщила администрация турецкого лидера. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, f-35, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, F-35, F-16, С-400 «Триумф»
Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции

Эрдоган призвал Трампа снять с Турции санкции CAATSA и разрешить покупку F-35

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом призвал его снять с Турции пакет санкций CAATSA, чтобы позволить Анкаре приобрести истребители F-35, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера.
Разговор состоялся в воскресенье.
«
"Эрдоган заявил Трампу, что ожидает от США в новый период шагов в борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции. По его словам, необходимо снять санкции CAATSA, чтобы расширить сотрудничество между странами в области оборонной промышленности, чтобы завершить процесс покупки истребителей F-16 и поставить точку в вопросе возврата Турции в программу закупок F-35", - сообщила администрация турецкого лидера.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампF-35F-16С-400 «Триумф»
 
 
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