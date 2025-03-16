https://ria.ru/20250316/turtsiya-2005350602.html

Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции

Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции - РИА Новости, 16.03.2025

Эрдоган призвал Трампа снять санкции с Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом призвал его снять с Турции пакет санкций CAATSA, чтобы... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:28:00+03:00

2025-03-16T17:28:00+03:00

2025-03-16T17:29:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом призвал его снять с Турции пакет санкций CAATSA, чтобы позволить Анкаре приобрести истребители F-35, сообщила в воскресенье администрация турецкого лидера. Разговор состоялся в воскресенье. "Эрдоган заявил Трампу, что ожидает от США в новый период шагов в борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции. По его словам, необходимо снять санкции CAATSA, чтобы расширить сотрудничество между странами в области оборонной промышленности, чтобы завершить процесс покупки истребителей F-16 и поставить точку в вопросе возврата Турции в программу закупок F-35", - сообщила администрация турецкого лидера. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20241215/turtsija-1989296532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, f-35, f-16, с-400 «триумф»