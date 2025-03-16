https://ria.ru/20250316/turtsiya-2005293441.html

Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности

Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности - РИА Новости, 16.03.2025

Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности

Старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум в соцсети X назвал ЕС больным человеком современности, у которого нет права учить Анкару... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:48:00+03:00

2025-03-16T10:48:00+03:00

2025-03-16T15:58:00+03:00

в мире

турция

брюссель

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

евросоюз

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СТАМБУЛ, 16 мар — РИА Новости. Старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум в соцсети X назвал ЕС больным человеком современности, у которого нет права учить Анкару демократии."По сути, ЕС умирает. <...> Евросоюз — это "больной человек современности". Выступающим от лица этого "больного человека" сначала нужно посмотреть на себя. "Больной человек ЕС" не может учить Турцию демократии и праву, пусть занимается своим кризисом демократии и права. Пусть обратят внимание на проблемы с социальной справедливостью", — написал он.Советник Эрдогана считает, что Евросоюз ведет себя по отношению к Турции лицемерно и неискренне."Очевидно, что у Евросоюза нет хороших намерений, они хотят, чтобы Турция ослабила борьбу с терроризмом как в плане законов, так и по сути. Что еще важнее — недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Президент Эрдоган подходит к вопросу членства Турции в ЕС искренне, а ЕС как раз-таки наоборот — ведет себя двулично и неискренне. То, как Амор высказался, — свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста", — отметил Учум.При этом он привел примеры нарушения прав человека в ЕС:Учум подчеркнул, что время "вертикальных" отношений ЕС с Турцией прошло, теперь они общаются на равных. При этом для Анкары важнее прямые контакты с членами Евросоюза, а не с организацией в целом.Кроме того, добавил он, с этого момента вопрос присоединения Турции к ЕС будет основан на совместном развитии правового сотрудничества, Анкара не позволит навязать ей требования Брюсселя.Полноправное членство в ЕС остается стратегической целью для Анкары, усиление организации возможно с Турцией, заявил в среду Эрдоган.Анкара завершила работу с Евросоюзом над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил в августе 2024 года глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, страна продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются турки при получении шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

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https://ria.ru/20241103/es-1981636547.html

https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001628013.html

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, брюссель, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, евросоюз