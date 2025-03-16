https://ria.ru/20250316/tramp-2005264739.html
СМИ узнали, когда Трамп поручил готовить удары по хуситам
СМИ узнали, когда Трамп поручил готовить удары по хуситам - РИА Новости, 16.03.2025
СМИ узнали, когда Трамп поручил готовить удары по хуситам
Президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку военной операции против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) уже через несколько недель после... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:28:00+03:00
2025-03-16T02:28:00+03:00
2025-03-16T05:34:00+03:00
в мире
сша
йемен
аравийское море
дональд трамп
ансар алла
министерство обороны сша
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку военной операции против йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) уже через несколько недель после инаугурации, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "Трамп поручил Пентагону начать готовить военные планы против хуситов после своего решения вновь объявить их террористической организацией через несколько недель после вступления в должность", - пишет издание.Отмечается, что подготовка к ударам ускорилась после того, как хуситы сбили американский военный дрон несколько недель назад.По данным портала, свое одобрение на операцию Трамп дал в пятницу, тогда как окончательный приказ об ударах поступил в субботу по местному времени.Портал указывает, что власти США уведомили узкий круг союзников об операции заранее. В частности, по информации журналиста Axios Барака Равида, Штаты заранее сообщили об этом Израилю.Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов.Ранее на этой неделе хуситы заявили, что возобновляют военные операции в Красном и Аравийском морях, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе против израильских судов, блокируя их проход по этому району в ответ на решение властей Израиля 2 марта прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы вынудить палестинское движение ХАМАС освободить заложников.
https://ria.ru/20250315/yemen-2005256074.html
https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html
сша
йемен
аравийское море
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, аравийское море, дональд трамп, ансар алла, министерство обороны сша, хамас, израиль
В мире, США, Йемен, Аравийское море, Дональд Трамп, Ансар Алла, Министерство обороны США, ХАМАС, Израиль
СМИ узнали, когда Трамп поручил готовить удары по хуситам
Axios: Трамп поручил готовить удары по хуситам через вскоре после инаугурации