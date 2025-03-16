СМИ сообщили подробности об операции США против хуситов
WSJ: ударная группа с авианосцем Harry Truman возглавила операцию США в Йемене
Американский авианосец "Гарри Трумэн". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская ударная группа авианосца USS Harry Truman возглавила военную операцию США против правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского военного.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
"В настоящее время в регионе действует авианосная ударная группа ВМС США USS Harry Truman, которая возглавила ответные действия американских войск", - говорится в публикации издания со ссылкой на американского военного.
По словам собеседника издания, заявления хуситов о том, что они готовы возобновить атаки на торговые и военные суда в Красном море, а также поражение ими американского беспилотника "подтолкнули" США к возобновлению военных действий.
Центральное командование ВС США ранее сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов.
Ранее на этой неделе хуситы заявили, что возобновляют военные операции в Красном и Аравийском морях, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе против израильских судов, блокируя их проход по этому району в ответ на решение властей Израиля 2 марта прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы вынудить палестинское движение ХАМАС освободить заложников.
В начале марта правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" сообщило, что сбило над территорией Йемена американский разведывательный беспилотник MQ-9, он стал 19-м по счету подобным беспилотником, сбитым ими с 2017 года.