https://ria.ru/20250316/shkola-2005272908.html

Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников

Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников - РИА Новости, 16.03.2025

Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников

О введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:41:00+03:00

2025-03-16T04:41:00+03:00

2025-03-16T04:41:00+03:00

общество

сахалинская область

ольга васильева

российская академия образования

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. О введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране, сообщила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", из которых следовало, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка - "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы", - рассказала академик. По словам Васильевой, возвращение оценки за поведение не должно вызвать дополнительного стресса ни у детей, ни у родителей. Ранее председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.

https://ria.ru/20250208/putin-1998126136.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сахалинская область, ольга васильева, российская академия образования