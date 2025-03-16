Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников
Васильева: о введении оценки по поведению можно говорить после обсуждений
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. О введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране, сообщила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", из которых следовало, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка - "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы", - рассказала академик.
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По словам Васильевой, возвращение оценки за поведение не должно вызвать дополнительного стресса ни у детей, ни у родителей.
Ранее председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.
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