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Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников - РИА Новости, 16.03.2025
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04:41 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/shkola-2005272908.html
Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников
Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников - РИА Новости, 16.03.2025
Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников
О введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:41:00+03:00
2025-03-16T04:41:00+03:00
общество
сахалинская область
ольга васильева
российская академия образования
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. О введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране, сообщила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", из которых следовало, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка - "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы", - рассказала академик. По словам Васильевой, возвращение оценки за поведение не должно вызвать дополнительного стресса ни у детей, ни у родителей. Ранее председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.
https://ria.ru/20250208/putin-1998126136.html
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общество, сахалинская область, ольга васильева, российская академия образования
Общество, Сахалинская область, Ольга Васильева, Российская академия образования
Глава РАО рассказала о системе оценки поведения школьников

Васильева: о введении оценки по поведению можно говорить после обсуждений

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. О введении оценки по поведению можно говорить лишь после широких общественных обсуждений, однако система выставления такой отметки ранее существовала в стране, сообщила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.
"В 1943 году были утверждены "Правила для учащихся", из которых следовало, как школьник должен выглядеть, учиться, общаться с учителями, вести себя на уроках и переменах. Пятерка ставилась "за безупречное поведение учащегося", тройка - "за серьезное нарушение поведения", двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы", - рассказала академик.
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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По словам Васильевой, возвращение оценки за поведение не должно вызвать дополнительного стресса ни у детей, ни у родителей.
Ранее председатель Общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования.
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ОбществоСахалинская областьОльга ВасильеваРоссийская академия образования
 
 
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