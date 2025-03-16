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В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак - РИА Новости, 16.03.2025
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11:10 16.03.2025 (обновлено: 11:54 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/samovygul-2005295516.html
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак - РИА Новости, 16.03.2025
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей. РИА Новости, 16.03.2025
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совет федерации рф
андрей клишас
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей."Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, ответственность всегда несут люди. "Ответственность за самовыгул нужно ужесточать", - отметил Клишас.Сенатор отреагировал на сообщение главы Бурятии Алексея Цыденова в его Telegram-канале.Цыденов рассказал о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены. "Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул", - написал Цыденов.Он подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать: "любая агрессия животного влечёт за собой вашу персональную юридическую ответственность"."Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание", - отметил Цыденов. Глава региона призвал всех жителей республики проявлять ответственность: "ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!".
https://ria.ru/20250312/sobaki-2004541559.html
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001906792.html
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совет федерации рф, андрей клишас, общество, джидинский район
Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Общество, Джидинский район
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.
"Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По его словам, ответственность всегда несут люди. "Ответственность за самовыгул нужно ужесточать", - отметил Клишас.
Сенатор отреагировал на сообщение главы Бурятии Алексея Цыденова в его Telegram-канале.
Цыденов рассказал о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены. "Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул", - написал Цыденов.
Он подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать: "любая агрессия животного влечёт за собой вашу персональную юридическую ответственность".
"Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание", - отметил Цыденов. Глава региона призвал всех жителей республики проявлять ответственность: "ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!".
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