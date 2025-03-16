https://ria.ru/20250316/samovygul-2005295516.html
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак - РИА Новости, 16.03.2025
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:10:00+03:00
2025-03-16T11:10:00+03:00
2025-03-16T11:54:00+03:00
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей."Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, ответственность всегда несут люди. "Ответственность за самовыгул нужно ужесточать", - отметил Клишас.Сенатор отреагировал на сообщение главы Бурятии Алексея Цыденова в его Telegram-канале.Цыденов рассказал о трагедии в селе Ичетуй Джидинского района, где погиб человек из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены. "Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул", - написал Цыденов.Он подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать: "любая агрессия животного влечёт за собой вашу персональную юридическую ответственность"."Закон чётко регулирует эту сферу, и безответственность не останется без последствий. Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание", - отметил Цыденов. Глава региона призвал всех жителей республики проявлять ответственность: "ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где!".
https://ria.ru/20250312/sobaki-2004541559.html
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совет федерации рф, андрей клишас, общество, джидинский район
Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Общество, Джидинский район
В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак
Клишас предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак