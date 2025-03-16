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Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT - РИА Новости, 16.03.2025
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11:22 16.03.2025 (обновлено: 13:10 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT - РИА Новости, 16.03.2025
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT
Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом, пишет Financial Times со РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:22:00+03:00
2025-03-16T13:10:00+03:00
в мире
китай
брюссель
пекин
си цзиньпин
ли цян
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину связей (между Китаем и Евросоюзом. — Прим. ред.), в то время как в ЕС ставят под вопрос искренность последних инициатив Китая", — говорится в публикации.По данным газеты, Китай на встрече в Брюсселе, скорее всего, представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, который обычно и посещает этот саммит, в то время как Си Цзиньпин принимает высокопоставленных гостей из ЕС в Пекине.В Евросоюзе же полагают, что на встречу в этот раз стоило приехать самому председателю КНР в честь годовщины, добавили собеседники издания.Отношения Пекина и Брюсселя ухудшились после начала спецоперации на Украине. МИД КНР предупреждал, что доверие между сторонами будет разрушено, если Брюссель введет санкции против китайских компаний "за помощь России".Позднее Пекин выразил решительный протест из-за включения китайских фирм в 14-й и 15-й пакеты антироссийских ограничений, отметив, что это решение негативно влияет на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза.
https://ria.ru/20250214/sanktsii-1999397492.html
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в мире, китай, брюссель, пекин, си цзиньпин, ли цян, евросоюз
В мире, Китай, Брюссель, Пекин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Евросоюз
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT

FT: Си Цзиньпин отказался ехать в Брюсселе в честь 50-летия отношений КНР с ЕС

© Getty Images / Anadolu/Mateus BonomiПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mateus Bonomi
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину связей (между Китаем и Евросоюзом. — Прим. ред.), в то время как в ЕС ставят под вопрос искренность последних инициатив Китая", — говорится в публикации.
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По данным газеты, Китай на встрече в Брюсселе, скорее всего, представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, который обычно и посещает этот саммит, в то время как Си Цзиньпин принимает высокопоставленных гостей из ЕС в Пекине.
В Евросоюзе же полагают, что на встречу в этот раз стоило приехать самому председателю КНР в честь годовщины, добавили собеседники издания.
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Отношения Пекина и Брюсселя ухудшились после начала спецоперации на Украине. МИД КНР предупреждал, что доверие между сторонами будет разрушено, если Брюссель введет санкции против китайских компаний "за помощь России".
Позднее Пекин выразил решительный протест из-за включения китайских фирм в 14-й и 15-й пакеты антироссийских ограничений, отметив, что это решение негативно влияет на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза.
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