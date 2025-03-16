https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html

Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT

Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT - РИА Новости, 16.03.2025

Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом, пишет Financial Times со РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:22:00+03:00

2025-03-16T11:22:00+03:00

2025-03-16T13:10:00+03:00

в мире

китай

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си цзиньпин

ли цян

евросоюз

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе в честь 50-й годовщины установления связей между Китаем и Евросоюзом, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель в рамках саммита, чтобы отметить 50-ю годовщину связей (между Китаем и Евросоюзом. — Прим. ред.), в то время как в ЕС ставят под вопрос искренность последних инициатив Китая", — говорится в публикации.По данным газеты, Китай на встрече в Брюсселе, скорее всего, представит премьер Госсовета КНР Ли Цян, который обычно и посещает этот саммит, в то время как Си Цзиньпин принимает высокопоставленных гостей из ЕС в Пекине.В Евросоюзе же полагают, что на встречу в этот раз стоило приехать самому председателю КНР в честь годовщины, добавили собеседники издания.Отношения Пекина и Брюсселя ухудшились после начала спецоперации на Украине. МИД КНР предупреждал, что доверие между сторонами будет разрушено, если Брюссель введет санкции против китайских компаний "за помощь России".Позднее Пекин выразил решительный протест из-за включения китайских фирм в 14-й и 15-й пакеты антироссийских ограничений, отметив, что это решение негативно влияет на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза.

https://ria.ru/20250214/sanktsii-1999397492.html

https://ria.ru/20250109/kitay-1992877761.html

https://ria.ru/20241126/kitaj-1985733112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, брюссель, пекин, си цзиньпин, ли цян, евросоюз