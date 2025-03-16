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Лавров обсудил с Рубио дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии
Лавров обсудил с Рубио дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.03.2025
Лавров обсудил с Рубио дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии
Глава Госдепа Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил дальнейшие действия после недавних встреч в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:36:00+03:00
2025-03-16T03:36:00+03:00
2025-03-16T05:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Глава Госдепа Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил дальнейшие действия после недавних встреч в Саудовской Аравии, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве."Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили последующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии", — отметили там.Там подчеркнули, что Рубио и Лавров договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией.Во вторник в Джидде состоялись переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором говорится, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена, добавил президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, саудовская аравия, государственный департамент сша, марко рубио, сергей лавров, юрий ушаков, украина, россия, сша
В мире, Саудовская Аравия, Государственный департамент США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Украина, Россия, США
Лавров обсудил с Рубио дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии
Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии