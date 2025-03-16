https://ria.ru/20250316/razgovor-2005287645.html

Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде

Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 16.03.2025

Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T09:45:00+03:00

2025-03-16T09:45:00+03:00

2025-03-16T12:32:00+03:00

россия

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сша

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщили на сайте МИД."Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", — говорится в релизе.Кроме того, Рубио проинформировал российского коллегу о начале операции ВС США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.Лавров, в свою очередь, призвал Штаты отказаться от применения силы и вступить в диалог с хуситами, чтобы найти решение, исключающее кровопролитие.Беседа Лаврова и Рубио прошла по инициативе Вашингтона.Возобновление диалога России и СШАВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Чуть позднее, 27 февраля, делегации России и Соединенных Штатов встретились в Стамбуле, где согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

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https://ria.ru/20250314/tramp-2005128760.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

https://ria.ru/20250313/ushakov-2004859598.html

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Ольга Фомченкова

россия, в мире, сергей лавров, марко рубио, сша, юрий ушаков, ансар алла