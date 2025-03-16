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Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 16.03.2025
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09:45 16.03.2025 (обновлено: 12:32 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/razgovor-2005287645.html
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 16.03.2025
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:45:00+03:00
2025-03-16T12:32:00+03:00
россия
в мире
сергей лавров
марко рубио
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщили на сайте МИД."Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", — говорится в релизе.Кроме того, Рубио проинформировал российского коллегу о начале операции ВС США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.Лавров, в свою очередь, призвал Штаты отказаться от применения силы и вступить в диалог с хуситами, чтобы найти решение, исключающее кровопролитие.Беседа Лаврова и Рубио прошла по инициативе Вашингтона.Возобновление диалога России и СШАВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Чуть позднее, 27 февраля, делегации России и Соединенных Штатов встретились в Стамбуле, где согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.
https://ria.ru/20250314/tramp-2005132525.html
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россия, в мире, сергей лавров, марко рубио, сша, юрий ушаков, ансар алла
Россия, В мире, Сергей Лавров, Марко Рубио, США, Юрий Ушаков, Ансар Алла
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде

Лавров призвал Рубио к прекращению применения силы против хуситов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщили на сайте МИД.
"Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", — говорится в релизе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной
14 марта, 23:23
Кроме того, Рубио проинформировал российского коллегу о начале операции ВС США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.
Лавров, в свою очередь, призвал Штаты отказаться от применения силы и вступить в диалог с хуситами, чтобы найти решение, исключающее кровопролитие.
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Трамп раскрыл детали обсуждений с Путиным урегулирования на Украине
14 марта, 22:31

В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов. В движении сообщили, что в Йемене после американских ударов погибли более 30 человек.

Беседа Лаврова и Рубио прошла по инициативе Вашингтона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00

Возобновление диалога России и США

Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Чуть позднее, 27 февраля, делегации России и Соединенных Штатов встретились в Стамбуле, где согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
13 марта, 19:53
 
РоссияВ миреСергей ЛавровМарко РубиоСШАЮрий УшаковАнсар Алла
 
 
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