Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде
Лавров призвал Рубио к прекращению применения силы против хуситов
Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщили на сайте МИД.
"Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", — говорится в релизе.
Кроме того, Рубио проинформировал российского коллегу о начале операции ВС США против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.
Лавров, в свою очередь, призвал Штаты отказаться от применения силы и вступить в диалог с хуситами, чтобы найти решение, исключающее кровопролитие.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против движения "Ансар Алла" в Йемене для защиты американских интересов. Тогда же они нанесли серию ударов по объектам этого движения на территории всей страны. Атаки продолжаются до сих пор, в частности на провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов. В движении сообщили, что в Йемене после американских ударов погибли более 30 человек.
Беседа Лаврова и Рубио прошла по инициативе Вашингтона.
Возобновление диалога России и США
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Чуть позднее, 27 февраля, делегации России и Соединенных Штатов встретились в Стамбуле, где согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.