Украину покинут 70 процентов депутатов Рады, считает военный эксперт
Полковник Киселев: Украину могут покинуть 70% депутатов Верховной рады
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украину покинут 70% депутатов Верховной рады, приводит мнение источников военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Источники при Верховной раде сообщают, что только 30% депутатов останутся на территории Украины. В связи с этим продвижение русских войск говорит о том, что тяжелая ситуация и экономическая, и внутриполитическая", - сказал Киселев РИА Новости.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территорию региона.