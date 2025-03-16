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Украину покинут 70 процентов депутатов Рады, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:06 16.03.2025 (обновлено: 03:32 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/rada-2005267807.html
Украину покинут 70 процентов депутатов Рады, считает военный эксперт
Украину покинут 70 процентов депутатов Рады, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.03.2025
Украину покинут 70 процентов депутатов Рады, считает военный эксперт
Украину покинут 70% депутатов Верховной рады, приводит мнение источников военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:06:00+03:00
2025-03-16T03:32:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украину покинут 70% депутатов Верховной рады, приводит мнение источников военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев."Источники при Верховной раде сообщают, что только 30% депутатов останутся на территории Украины. В связи с этим продвижение русских войск говорит о том, что тяжелая ситуация и экономическая, и внутриполитическая", - сказал Киселев РИА Новости.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территорию региона.
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005140771.html
https://ria.ru/20250315/zelennskiy-2005135942.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, верховная рада украины
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины
Украину покинут 70 процентов депутатов Рады, считает военный эксперт

Полковник Киселев: Украину могут покинуть 70% депутатов Верховной рады

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украину покинут 70% депутатов Верховной рады, приводит мнение источников военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Источники при Верховной раде сообщают, что только 30% депутатов останутся на территории Украины. В связи с этим продвижение русских войск говорит о том, что тяжелая ситуация и экономическая, и внутриполитическая", - сказал Киселев РИА Новости.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Раде назревает недовольство властями Украины, заявил военный эксперт
Вчера, 03:25
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ в Курской области. Президент РФ, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв президента США руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территорию региона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Раде пришли в ужас от того, на что готов пойти Зеленский
Вчера, 00:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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