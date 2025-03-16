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В Приамурье восемь поездов задерживаются после аварии с грузовыми вагонами - РИА Новости, 16.03.2025
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12:16 16.03.2025 (обновлено: 17:02 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/priamurje-2005306129.html
В Приамурье восемь поездов задерживаются после аварии с грузовыми вагонами
В Приамурье восемь поездов задерживаются после аварии с грузовыми вагонами - РИА Новости, 16.03.2025
В Приамурье восемь поездов задерживаются после аварии с грузовыми вагонами
Восемь поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ФПК. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:16:00+03:00
2025-03-16T17:02:00+03:00
происшествия
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владивосток
благовещенск
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Восемь поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ФПК. "В связи со сходом грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы - Ушумун в настоящее время следуют с опозданием 8 пассажирских поездов: №9 Владивосток – Москва, №901 Сковородино – Москва, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №1 Владивосток – Москва, №2 Москва – Владивосток, №82 Тында – Благовещенск, №10 Москва – Владивосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Кроме того, пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием. В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива.
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происшествия, москва, владивосток, благовещенск, федеральная пассажирская компания
Происшествия, Москва, Владивосток, Благовещенск, Федеральная пассажирская компания
В Приамурье восемь поездов задерживаются после аварии с грузовыми вагонами

Восемь поездов задержались после схода вагонов поезда в Амурской области

© Фото : соцсетиСход грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы - Ушумун в Амурской области. 15 марта 2025
Сход грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы - Ушумун в Амурской области. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : соцсети
Сход грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы - Ушумун в Амурской области. 15 марта 2025
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Восемь поездов задерживаются из-за схода вагонов грузового поезда в Амурской области, сообщается в Telegram-канале ФПК.
"В связи со сходом грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы - Ушумун в настоящее время следуют с опозданием 8 пассажирских поездов: №9 ВладивостокМосква, №901 Сковородино – Москва, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №1 Владивосток – Москва, №2 Москва – Владивосток, №82 Тында – Благовещенск, №10 Москва – Владивосток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, а в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Кроме того, пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием.
В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива.
Кадры с места столкновения грузовика с поездом - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Ярославской области поезд столкнулся с грузовиком
15 марта, 18:36
 
ПроисшествияМоскваВладивостокБлаговещенскФедеральная пассажирская компания
 
 
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