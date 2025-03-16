https://ria.ru/20250316/pozhar-2005291830.html

В Дагестане тушат природный пожар

В Дагестане тушат природный пожар - РИА Новости, 16.03.2025

В Дагестане тушат природный пожар

Природный пожар тушат в дагестанском селе Хрюг, общая площадь, пройденная огнем, составляет восемь гектаров, из которых 1,5 гектара представляют собой земли... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:34:00+03:00

2025-03-16T10:34:00+03:00

2025-03-16T10:39:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Природный пожар тушат в дагестанском селе Хрюг, общая площадь, пройденная огнем, составляет восемь гектаров, из которых 1,5 гектара представляют собой земли лесного фонда, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В селе Хрюг огонь распространился на земли лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Общая площадь, пройденная огнем - 8 гектаров, из них 1,5 гектара - на землях лесного фонда. Тушение осложняется труднодоступной местностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы более 120 спасателей и 22 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20250315/pozhar-2005218538.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан