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В Белом доме не исключили попыток оказать давление на Москву - РИА Новости, 16.03.2025
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21:23 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/politika-2005379542.html
В Белом доме не исключили попыток оказать давление на Москву
В Белом доме не исключили попыток оказать давление на Москву - РИА Новости, 16.03.2025
В Белом доме не исключили попыток оказать давление на Москву
Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что взаимодействие США и РФ может эволюционировать в "широкие отношения", но при этом не РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T21:23:00+03:00
2025-03-16T21:23:00+03:00
в мире
россия
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майк уолтц
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что взаимодействие США и РФ может эволюционировать в "широкие отношения", но при этом не исключил и возможности давления Вашингтона на Москву в рамках попыток урегулировать украинский конфликт. Уолтца в эфире телеканала Fox News спросили о возможности давления Вашингтона на Москву для достижения украинского урегулирования. В ответ советник американского лидера заявил, что вопрос в том, хочет ли РФ продолжения конфликта или "эволюции отношений и возвращения к стабильности и росту для экономики и их людей". "Я не буду забегать вперед решений президента (США Дональда Трампа - ред,), он сказал, что такой подход возможен, а также возможны широкие, другие отношения с Россией", - добавил Уолтц, когда его спросили о возможности введения новых санкций против РФ. Уолтц добавил, что Вашингтон слышит заявления из РФ и не расценивает их как отрицательный ответ на предложение по установлению режима прекращения огня в украинском конфликте. "Мы знаем, с кем имеем дело с каждой стороны, у нас будет дипломатия, которая включает и кнут, и пряник, чтобы стороны оказались за столом переговоров, а разрешение было долгосрочным и устойчивым", - сказал Уолтц. По его словам, США рассматривают многие компоненты сделки по урегулированию. "Мы пристально рассматриваем, что потребуется не только для немедленного прекращения боев, но также и по широкому кругу: как вернуться к торговле в Черном море, остановить воздушные атаки на инфраструктуру. А затем о том, какие компоненты широкой сделки нужны для того, чтобы полностью прекратить войну", - сказал Уолтц. Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования, заявил, что такие оценки высказываются в отсутствие верной информации и не соответствуют тому конструктивному настрою, который он наблюдает в ходе контактов. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005163382.html
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в мире, россия, сша, украина, майк уолтц, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Украина, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
В Белом доме не исключили попыток оказать давление на Москву

Уолтц: взаимодействие РФ и США может развиваться, но возможно давление на Москву

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что взаимодействие США и РФ может эволюционировать в "широкие отношения", но при этом не исключил и возможности давления Вашингтона на Москву в рамках попыток урегулировать украинский конфликт.
Уолтца в эфире телеканала Fox News спросили о возможности давления Вашингтона на Москву для достижения украинского урегулирования. В ответ советник американского лидера заявил, что вопрос в том, хочет ли РФ продолжения конфликта или "эволюции отношений и возвращения к стабильности и росту для экономики и их людей".
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"Я не буду забегать вперед решений президента (США Дональда Трампа - ред,), он сказал, что такой подход возможен, а также возможны широкие, другие отношения с Россией", - добавил Уолтц, когда его спросили о возможности введения новых санкций против РФ.
Уолтц добавил, что Вашингтон слышит заявления из РФ и не расценивает их как отрицательный ответ на предложение по установлению режима прекращения огня в украинском конфликте.
"Мы знаем, с кем имеем дело с каждой стороны, у нас будет дипломатия, которая включает и кнут, и пряник, чтобы стороны оказались за столом переговоров, а разрешение было долгосрочным и устойчивым", - сказал Уолтц.
По его словам, США рассматривают многие компоненты сделки по урегулированию.
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"Мы пристально рассматриваем, что потребуется не только для немедленного прекращения боев, но также и по широкому кругу: как вернуться к торговле в Черном море, остановить воздушные атаки на инфраструктуру. А затем о том, какие компоненты широкой сделки нужны для того, чтобы полностью прекратить войну", - сказал Уолтц.
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования, заявил, что такие оценки высказываются в отсутствие верной информации и не соответствуют тому конструктивному настрою, который он наблюдает в ходе контактов.
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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