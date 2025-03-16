https://ria.ru/20250316/peterburg-2005299585.html

В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира

В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира - РИА Новости, 16.03.2025

В центре Петербурга загорелась четырехкомнатная квартира

Четырехкомнатная квартира на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась в воскресенье, эвакуированы 9 человек, пострадавших,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:24:00+03:00

2025-03-16T11:24:00+03:00

2025-03-16T16:57:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Четырехкомнатная квартира на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась в воскресенье, эвакуированы 9 человек, пострадавших, предварительно, нет, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре в доме на Невском проспекте, 106 поступило в 9.51 мск. "В четырёхкомнатной квартире в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение по всей площади... В 10.47 пожар локализован, отказ дополнительному номеру 1БИС", – говорится в сообщении. Как уточняется, из опасной зоны эвакуированы 9 человек, сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 28 специалистов и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)