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Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС - РИА Новости, 16.03.2025
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19:53 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005368234.html
Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС
Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС - РИА Новости, 16.03.2025
Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС
Руководство палестинского движения ХАМАС провело переговоры в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:53:00+03:00
2025-03-16T19:53:00+03:00
в мире
россия
катар
доха
михаил богданов
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Руководство палестинского движения ХАМАС провело переговоры в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС. "Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС с главой Руководящего совета... Мухаммедом Дарвишем встретилась в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня, продолжающиеся нарушения соглашения Израилем и действия, которые препятствуют его реализации, включая промедление с выполнением гуманитарного протокола, запрет на ввоз палаток и временных домов, топлива и тяжелой техники для восстановления основной инфраструктуры", - отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили "ситуацию на Западном берегу Иордана, разрушения, сделанные Израилем в городах и лагерях беженцев на Западном берегу". На встрече также присутствовали глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль и глава бюро по внешним отношениям Муса Абу Марзук.
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в мире, россия, катар, доха, михаил богданов, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Катар, Доха, Михаил Богданов, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС

ХАМАС провело переговоры со спецпредставителем президента России Богдановым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Руководство палестинского движения ХАМАС провело переговоры в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС.
"Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС с главой Руководящего совета... Мухаммедом Дарвишем встретилась в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня, продолжающиеся нарушения соглашения Израилем и действия, которые препятствуют его реализации, включая промедление с выполнением гуманитарного протокола, запрет на ввоз палаток и временных домов, топлива и тяжелой техники для восстановления основной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили "ситуацию на Западном берегу Иордана, разрушения, сделанные Израилем в городах и лагерях беженцев на Западном берегу".
На встрече также присутствовали глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль и глава бюро по внешним отношениям Муса Абу Марзук.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Россия призвала Израиль и ХАМАС соблюдать договоренности
26 февраля, 13:36
 
В миреРоссияКатарДохаМихаил БогдановМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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