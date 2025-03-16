Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС
ХАМАС провело переговоры со спецпредставителем президента России Богдановым
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Руководство палестинского движения ХАМАС провело переговоры в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС.
"Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС с главой Руководящего совета... Мухаммедом Дарвишем встретилась в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня, продолжающиеся нарушения соглашения Израилем и действия, которые препятствуют его реализации, включая промедление с выполнением гуманитарного протокола, запрет на ввоз палаток и временных домов, топлива и тяжелой техники для восстановления основной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили "ситуацию на Западном берегу Иордана, разрушения, сделанные Израилем в городах и лагерях беженцев на Западном берегу".
На встрече также присутствовали глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль и глава бюро по внешним отношениям Муса Абу Марзук.
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