https://ria.ru/20250316/peregovory-2005368234.html

Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС

Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС - РИА Новости, 16.03.2025

Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС

Руководство палестинского движения ХАМАС провело переговоры в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:53:00+03:00

2025-03-16T19:53:00+03:00

2025-03-16T19:53:00+03:00

в мире

россия

катар

доха

михаил богданов

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995901593_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_52a5899f2c5dac01c6c03040042ef890.jpg

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Руководство палестинского движения ХАМАС провело переговоры в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС. "Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС с главой Руководящего совета... Мухаммедом Дарвишем встретилась в столице Катара Дохе со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня, продолжающиеся нарушения соглашения Израилем и действия, которые препятствуют его реализации, включая промедление с выполнением гуманитарного протокола, запрет на ввоз палаток и временных домов, топлива и тяжелой техники для восстановления основной инфраструктуры", - отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили "ситуацию на Западном берегу Иордана, разрушения, сделанные Израилем в городах и лагерях беженцев на Западном берегу". На встрече также присутствовали глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль и глава бюро по внешним отношениям Муса Абу Марзук.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709114.html

россия

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, катар, доха, михаил богданов, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году