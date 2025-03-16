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МИД Украины заявил о продолжении действий ВСУ в Курской области

МИД Украины заявил о продолжении действий ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

МИД Украины заявил о продолжении действий ВСУ в Курской области

Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением военных операций в Курской области, несмотря на просьбы президента... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:33:00+03:00

2025-03-16T11:33:00+03:00

2025-03-16T11:33:00+03:00

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ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением военных операций в Курской области, несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину пощадить попавших там в окружение солдат ВСУ. "Как было уже заявлено главнокомандующим (ВСУ Александром – ред.) Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем", - подчеркнул Сибига. При этом такие операции он считает "важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем", заявляя о необходимости давления на Москву по вопросу 30-дневной приостановки огня для дальнейшего достижения "долгосрочного и справедливого мира". Как ранее доложил Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. В пятницу Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель. Делегации США и Украины провели 11 марта встречу в саудовском городе Джидда. По итогам встречи офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.

https://ria.ru/20250315/zelenskij-2005198296.html

https://ria.ru/20250315/ataka-2005182514.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, андрей сибига, вооруженные силы украины