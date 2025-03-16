https://ria.ru/20250316/opasnost-2005329238.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:05:00+03:00

2025-03-16T15:05:00+03:00

2025-03-16T16:43:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 14.43 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия