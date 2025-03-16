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НАТО решила воевать с Россией до последнего - РИА Новости, 16.03.2025
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11:43 16.03.2025 (обновлено: 12:02 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
НАТО решила воевать с Россией до последнего
НАТО решила воевать с Россией до последнего - РИА Новости, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
Вчерашний лондонский саммит, на котором согласовывались последние "операционные" детали "соблюдения режима прекращения огня в Незалежной", выразил готовность... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:43:00+03:00
2025-03-16T12:02:00+03:00
аналитика
россия
украина
лондон
нато
эммануэль макрон
кир стармер
владимир путин
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Вчерашний лондонский саммит, на котором согласовывались последние "операционные" детали "соблюдения режима прекращения огня в Незалежной", выразил готовность отправить натовский европейский военный контингент на Украину. Дискуссия шла в виртуальном режиме. Онлайн.А вот что происходило в реале. В режиме офлайн.В атаке огневой в курском приграничье Россия добивает террористов-вэсэушников: за неделю наши воины освободили свыше тридцати населенных пунктов — это сообщает российское оборонное ведомство. Темпы наступления — новые тысяча сто километров наших освобожденных русских земель за истекшие семь дней. Ну и численность противника уменьшилась на две с лишним тысячи занесенных в графу безвозвратных потерь.Мы идем вперед. Они — все они — гласные, полугласные и совсем негласные участники войны с нами — пятятся назад. Ничего нового в подобном повороте событий нет, поскольку кто на нас с мечом приходит, тот от меча и погибает.Пока, правда, те, кто нам давно противостоит, все еще не в состоянии происходящее ни осмыслить, ни сделать правильные (и спасительные для них же самих) выводы.Ну что ж, повторение — мать учения.Когда в августе прошлого года, видя, что наша армия выходит в Донбассе в зоне СВО на оперативный, как принято говорить у военных, простор, полностью овладев тактической и стратегической инициативами, натовские кураторы киевских, то есть само руководство альянса, решили совершить массированный кровавый террористический акт.Вторжение в Большую Россию предприняли, чтобы "Украину снабдить козырями" в предполагаемых будущих переговорах о гарантиях безопасности. В дискуссиях о будущей архитектуре международных отношений на континенте. Чтобы обеспечить себе пространство (воображаемое) для маневра в процессе торга. Иными словами, и натовцы, и курируемые ими киевские готовы были тогда, да и сейчас, класть жизни своих граждан и подданных под бульдозер собственных геополитических амбиций. Ну и ради прибылей континентального ВПК.Всю эту диспозицию нужно держать в голове, разбираясь с тем, что происходило накануне в Лондоне.Там британский премьер собрал на виртуальный саммит почти три десятка участников. И изложил им свое видение происходящего: по мнению Стармера, "Путина заставят сесть за стол переговоров и принять 30-дневное прекращение огня". Далее Стармер дежурно обвинил Россию в "варварстве" и сообщил, что на нас будут наложены "новые санкции" и оказано "новое давление". Стармера поддержали Макрон, Рютте и Зеленский. Поцокав в такт и в ритм копытами.Но это декорум, гарнир, а не основное блюдо.Основным блюдом стало обсуждение отправки воинского натовского контингента на территорию Незалежной. "Чтобы мониторить режим прекращения огня", как было сказано. Который, по словам того же Стармера, входит в "операционную фазу".Эта фаза — не что иное, как новый виток эскалации геополитического кризиса и выход (возможный) противостояния с нами на абсолютно иной (не для нас) уровень. О том, что Североатлантический альянс может отправить армейский контингент, открыто, пусть и псевдоофициально, было нам известно еще до начала СВО. Это и есть главная цель, причина и резон наших озабоченностей. Войска НАТО у наших границ. Уже не прикрывающие истинную цель фиговым листочком "миротворчества".Чтобы испарились последние сомнения, стоит добавить, что в грядуший четверг, 20 марта, тот же Стармер планирует совещаться с начальниками генштабов тех стран, что готовы в этой авантюре участвовать.Макрон прошедшим субботним вечером полностью поддержал Стармера.Понятно, почему Стармеру нужна война, его война — с нами — и на территории Незалежной. Он же сам подписал договор о "столетнем сотрудничестве" с Киевом. В документе — права на украинские недра, украинскую землю и вообще на все, что от Украины осталось.Малейшее изменение вектора — и коллективный Стармер, и стоящая за ним цепь компаний и корпораций увидят, как их всех обносят будущими дивидендами и прибылями.Это и достаточная, и необходимая причина, по которой Лондон (и вечно ищущий у него одобрения Париж) готовы воевать. И для них этот резон убедителен. А зарядить военную истерию и организовать милитаристский шабаш в Европе умеют столько, сколько там готовят разнообразные планы "Барбаросса", чтобы нанести нам поражение.Очевидно, что ни ужимки, ни прыжки натовским европейцам не помогут долго скрывать, кого и в каком количестве они отправят на территории Незалежной. Для нас их полевая форма, как и тела, на которые она надета, станет и будет законной военной целью. Это раз. Два — Москва уже интересовалась мнением общеевропейских обывателей по поводу натовского вторжения на наши территории: "Вы хотите воевать с Россией?". Три — это (пока гипотетическое) столкновение, каким бы тяжелым ни было для нас, положит конец и Североатлантическому альянсу, и Евросоюзу, и евроатлантизму, короче, снесет абсолютно все опоры нынешней геополитической конструкции.Сознают ли натовские европейцы, к чему приведет их решение? Разумеется, нет. Безответственность в обычной жизни напрягает, но не смертельна. А вот безответственность в геополитике, помноженная на слепую шизофреническую ненависть к России, приводит к тотальной и безоговорочной капитуляции. Ее мы и увидим.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html
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Елена Караева
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аналитика, россия, украина, лондон, нато, эммануэль макрон, кир стармер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Аналитика, Россия, Украина, Лондон, НАТО, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область

НАТО решила воевать с Россией до последнего

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Вчерашний лондонский саммит, на котором согласовывались последние "операционные" детали "соблюдения режима прекращения огня в Незалежной", выразил готовность отправить натовский европейский военный контингент на Украину. Дискуссия шла в виртуальном режиме. Онлайн.
А вот что происходило в реале. В режиме офлайн.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
В атаке огневой в курском приграничье Россия добивает террористов-вэсэушников: за неделю наши воины освободили свыше тридцати населенных пунктов — это сообщает российское оборонное ведомство. Темпы наступления — новые тысяча сто километров наших освобожденных русских земель за истекшие семь дней. Ну и численность противника уменьшилась на две с лишним тысячи занесенных в графу безвозвратных потерь.
Мы идем вперед. Они — все они — гласные, полугласные и совсем негласные участники войны с нами — пятятся назад. Ничего нового в подобном повороте событий нет, поскольку кто на нас с мечом приходит, тот от меча и погибает.
Пока, правда, те, кто нам давно противостоит, все еще не в состоянии происходящее ни осмыслить, ни сделать правильные (и спасительные для них же самих) выводы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
Ну что ж, повторение — мать учения.
Когда в августе прошлого года, видя, что наша армия выходит в Донбассе в зоне СВО на оперативный, как принято говорить у военных, простор, полностью овладев тактической и стратегической инициативами, натовские кураторы киевских, то есть само руководство альянса, решили совершить массированный кровавый террористический акт.
Вторжение в Большую Россию предприняли, чтобы "Украину снабдить козырями" в предполагаемых будущих переговорах о гарантиях безопасности. В дискуссиях о будущей архитектуре международных отношений на континенте. Чтобы обеспечить себе пространство (воображаемое) для маневра в процессе торга. Иными словами, и натовцы, и курируемые ими киевские готовы были тогда, да и сейчас, класть жизни своих граждан и подданных под бульдозер собственных геополитических амбиций. Ну и ради прибылей континентального ВПК.
Всю эту диспозицию нужно держать в голове, разбираясь с тем, что происходило накануне в Лондоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Вчера, 08:00
Там британский премьер собрал на виртуальный саммит почти три десятка участников. И изложил им свое видение происходящего: по мнению Стармера, "Путина заставят сесть за стол переговоров и принять 30-дневное прекращение огня". Далее Стармер дежурно обвинил Россию в "варварстве" и сообщил, что на нас будут наложены "новые санкции" и оказано "новое давление". Стармера поддержали Макрон, Рютте и Зеленский. Поцокав в такт и в ритм копытами.
Но это декорум, гарнир, а не основное блюдо.
Основным блюдом стало обсуждение отправки воинского натовского контингента на территорию Незалежной. "Чтобы мониторить режим прекращения огня", как было сказано. Который, по словам того же Стармера, входит в "операционную фазу".
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
"Станет уроком": Европе объяснили, что ее ждет в войне с Россией
9 марта, 03:52
Эта фаза — не что иное, как новый виток эскалации геополитического кризиса и выход (возможный) противостояния с нами на абсолютно иной (не для нас) уровень. О том, что Североатлантический альянс может отправить армейский контингент, открыто, пусть и псевдоофициально, было нам известно еще до начала СВО. Это и есть главная цель, причина и резон наших озабоченностей. Войска НАТО у наших границ. Уже не прикрывающие истинную цель фиговым листочком "миротворчества".
Чтобы испарились последние сомнения, стоит добавить, что в грядуший четверг, 20 марта, тот же Стармер планирует совещаться с начальниками генштабов тех стран, что готовы в этой авантюре участвовать.
Макрон прошедшим субботним вечером полностью поддержал Стармера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Борьба будет непримиримой: Макрон открывает новый фронт
7 марта, 08:00
Понятно, почему Стармеру нужна война, его война — с нами — и на территории Незалежной. Он же сам подписал договор о "столетнем сотрудничестве" с Киевом. В документе — права на украинские недра, украинскую землю и вообще на все, что от Украины осталось.
Малейшее изменение вектора — и коллективный Стармер, и стоящая за ним цепь компаний и корпораций увидят, как их всех обносят будущими дивидендами и прибылями.
Это и достаточная, и необходимая причина, по которой Лондон (и вечно ищущий у него одобрения Париж) готовы воевать. И для них этот резон убедителен. А зарядить военную истерию и организовать милитаристский шабаш в Европе умеют столько, сколько там готовят разнообразные планы "Барбаросса", чтобы нанести нам поражение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Британия организовала Штатам "новый Перл-Харбор"
14 марта, 08:00
Очевидно, что ни ужимки, ни прыжки натовским европейцам не помогут долго скрывать, кого и в каком количестве они отправят на территории Незалежной. Для нас их полевая форма, как и тела, на которые она надета, станет и будет законной военной целью. Это раз. Два — Москва уже интересовалась мнением общеевропейских обывателей по поводу натовского вторжения на наши территории: "Вы хотите воевать с Россией?". Три — это (пока гипотетическое) столкновение, каким бы тяжелым ни было для нас, положит конец и Североатлантическому альянсу, и Евросоюзу, и евроатлантизму, короче, снесет абсолютно все опоры нынешней геополитической конструкции.
Сознают ли натовские европейцы, к чему приведет их решение? Разумеется, нет. Безответственность в обычной жизни напрягает, но не смертельна. А вот безответственность в геополитике, помноженная на слепую шизофреническую ненависть к России, приводит к тотальной и безоговорочной капитуляции. Ее мы и увидим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Германия готовится к войне. И это не шутка
5 марта, 08:00
 
АналитикаРоссияУкраинаЛондонНАТОЭммануэль МакронКир СтармерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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