https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

НАТО решила воевать с Россией до последнего

НАТО решила воевать с Россией до последнего - РИА Новости, 16.03.2025

НАТО решила воевать с Россией до последнего

Вчерашний лондонский саммит, на котором согласовывались последние "операционные" детали "соблюдения режима прекращения огня в Незалежной", выразил готовность... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:43:00+03:00

2025-03-16T11:43:00+03:00

2025-03-16T12:02:00+03:00

аналитика

россия

украина

лондон

нато

эммануэль макрон

кир стармер

владимир путин

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Вчерашний лондонский саммит, на котором согласовывались последние "операционные" детали "соблюдения режима прекращения огня в Незалежной", выразил готовность отправить натовский европейский военный контингент на Украину. Дискуссия шла в виртуальном режиме. Онлайн.А вот что происходило в реале. В режиме офлайн.В атаке огневой в курском приграничье Россия добивает террористов-вэсэушников: за неделю наши воины освободили свыше тридцати населенных пунктов — это сообщает российское оборонное ведомство. Темпы наступления — новые тысяча сто километров наших освобожденных русских земель за истекшие семь дней. Ну и численность противника уменьшилась на две с лишним тысячи занесенных в графу безвозвратных потерь.Мы идем вперед. Они — все они — гласные, полугласные и совсем негласные участники войны с нами — пятятся назад. Ничего нового в подобном повороте событий нет, поскольку кто на нас с мечом приходит, тот от меча и погибает.Пока, правда, те, кто нам давно противостоит, все еще не в состоянии происходящее ни осмыслить, ни сделать правильные (и спасительные для них же самих) выводы.Ну что ж, повторение — мать учения.Когда в августе прошлого года, видя, что наша армия выходит в Донбассе в зоне СВО на оперативный, как принято говорить у военных, простор, полностью овладев тактической и стратегической инициативами, натовские кураторы киевских, то есть само руководство альянса, решили совершить массированный кровавый террористический акт.Вторжение в Большую Россию предприняли, чтобы "Украину снабдить козырями" в предполагаемых будущих переговорах о гарантиях безопасности. В дискуссиях о будущей архитектуре международных отношений на континенте. Чтобы обеспечить себе пространство (воображаемое) для маневра в процессе торга. Иными словами, и натовцы, и курируемые ими киевские готовы были тогда, да и сейчас, класть жизни своих граждан и подданных под бульдозер собственных геополитических амбиций. Ну и ради прибылей континентального ВПК.Всю эту диспозицию нужно держать в голове, разбираясь с тем, что происходило накануне в Лондоне.Там британский премьер собрал на виртуальный саммит почти три десятка участников. И изложил им свое видение происходящего: по мнению Стармера, "Путина заставят сесть за стол переговоров и принять 30-дневное прекращение огня". Далее Стармер дежурно обвинил Россию в "варварстве" и сообщил, что на нас будут наложены "новые санкции" и оказано "новое давление". Стармера поддержали Макрон, Рютте и Зеленский. Поцокав в такт и в ритм копытами.Но это декорум, гарнир, а не основное блюдо.Основным блюдом стало обсуждение отправки воинского натовского контингента на территорию Незалежной. "Чтобы мониторить режим прекращения огня", как было сказано. Который, по словам того же Стармера, входит в "операционную фазу".Эта фаза — не что иное, как новый виток эскалации геополитического кризиса и выход (возможный) противостояния с нами на абсолютно иной (не для нас) уровень. О том, что Североатлантический альянс может отправить армейский контингент, открыто, пусть и псевдоофициально, было нам известно еще до начала СВО. Это и есть главная цель, причина и резон наших озабоченностей. Войска НАТО у наших границ. Уже не прикрывающие истинную цель фиговым листочком "миротворчества".Чтобы испарились последние сомнения, стоит добавить, что в грядуший четверг, 20 марта, тот же Стармер планирует совещаться с начальниками генштабов тех стран, что готовы в этой авантюре участвовать.Макрон прошедшим субботним вечером полностью поддержал Стармера.Понятно, почему Стармеру нужна война, его война — с нами — и на территории Незалежной. Он же сам подписал договор о "столетнем сотрудничестве" с Киевом. В документе — права на украинские недра, украинскую землю и вообще на все, что от Украины осталось.Малейшее изменение вектора — и коллективный Стармер, и стоящая за ним цепь компаний и корпораций увидят, как их всех обносят будущими дивидендами и прибылями.Это и достаточная, и необходимая причина, по которой Лондон (и вечно ищущий у него одобрения Париж) готовы воевать. И для них этот резон убедителен. А зарядить военную истерию и организовать милитаристский шабаш в Европе умеют столько, сколько там готовят разнообразные планы "Барбаросса", чтобы нанести нам поражение.Очевидно, что ни ужимки, ни прыжки натовским европейцам не помогут долго скрывать, кого и в каком количестве они отправят на территории Незалежной. Для нас их полевая форма, как и тела, на которые она надета, станет и будет законной военной целью. Это раз. Два — Москва уже интересовалась мнением общеевропейских обывателей по поводу натовского вторжения на наши территории: "Вы хотите воевать с Россией?". Три — это (пока гипотетическое) столкновение, каким бы тяжелым ни было для нас, положит конец и Североатлантическому альянсу, и Евросоюзу, и евроатлантизму, короче, снесет абсолютно все опоры нынешней геополитической конструкции.Сознают ли натовские европейцы, к чему приведет их решение? Разумеется, нет. Безответственность в обычной жизни напрягает, но не смертельна. А вот безответственность в геополитике, помноженная на слепую шизофреническую ненависть к России, приводит к тотальной и безоговорочной капитуляции. Ее мы и увидим.

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https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html

https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html

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аналитика, россия, украина, лондон, нато, эммануэль макрон, кир стармер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область