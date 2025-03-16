https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275193.html

ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области

ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области

ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T05:49:00+03:00

2025-03-16T05:49:00+03:00

2025-03-16T06:04:00+03:00

безопасность

курская область

россия

суджа

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.Согласно сводкам ведомства, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт: курские Суджу, Викторовку, Николаевку, Старую Сорочину, Лебедевку, Косицу, Малую Локню, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюков, Зазулевку, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновку, Михайловку, Правду, Южный, Казачью Локню, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровку, Заолешенку, Рубанщину, а также Новенькое в Сумской области. За эту неделю ВСУ лишились более 2040 военных, свыше 30 сдались в плен. Также Киев потерял семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Ключевой операцией, ставшей, по сути, переломной и позволившей обеспечить дальнейшее стремительное выбивание ВСУ с территорий Курской области, стало освобождение населенного пункта Суджа. Этому способствовала уникальная и поистине героическая операция: более 600 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в украинский тыл в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала свертыванию их обороны.По данным Минобороны на 15 марта, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67,6 тысячи военнослужащих, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2199 боевых бронированных машин, 2437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, суджа, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий медведев, вооруженные силы украины