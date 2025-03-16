Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 16.03.2025 (обновлено: 06:04 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005275193.html
ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области
ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области
ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T05:49:00+03:00
2025-03-16T06:04:00+03:00
безопасность
курская область
россия
суджа
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b00bff28eeb8a8d618664f209ba5fd6.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.Согласно сводкам ведомства, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт: курские Суджу, Викторовку, Николаевку, Старую Сорочину, Лебедевку, Косицу, Малую Локню, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюков, Зазулевку, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновку, Михайловку, Правду, Южный, Казачью Локню, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровку, Заолешенку, Рубанщину, а также Новенькое в Сумской области. За эту неделю ВСУ лишились более 2040 военных, свыше 30 сдались в плен. Также Киев потерял семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Ключевой операцией, ставшей, по сути, переломной и позволившей обеспечить дальнейшее стремительное выбивание ВСУ с территорий Курской области, стало освобождение населенного пункта Суджа. Этому способствовала уникальная и поистине героическая операция: более 600 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в украинский тыл в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала свертыванию их обороны.По данным Минобороны на 15 марта, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67,6 тысячи военнослужащих, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2199 боевых бронированных машин, 2437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7e42b98f79c6223a4cc834428c82475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, суджа, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли более двух тысяч военных за неделю в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Согласно сводкам ведомства, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт: курские Суджу, Викторовку, Николаевку, Старую Сорочину, Лебедевку, Косицу, Малую Локню, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюков, Зазулевку, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновку, Михайловку, Правду, Южный, Казачью Локню, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровку, Заолешенку, Рубанщину, а также Новенькое в Сумской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
За эту неделю ВСУ лишились более 2040 военных, свыше 30 сдались в плен. Также Киев потерял семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, украинская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Ключевой операцией, ставшей, по сути, переломной и позволившей обеспечить дальнейшее стремительное выбивание ВСУ с территорий Курской области, стало освобождение населенного пункта Суджа. Этому способствовала уникальная и поистине героическая операция: более 600 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в украинский тыл в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала свертыванию их обороны.
По данным Минобороны на 15 марта, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67,6 тысячи военнослужащих, 393 танка, 317 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортера, 2199 боевых бронированных машин, 2437 автомобилей, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьКурская областьРоссияСуджаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала