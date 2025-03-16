https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html

Матвиенко заявила о трещине в Евросоюзе

Матвиенко заявила о трещине в Евросоюзе - РИА Новости, 16.03.2025

Матвиенко заявила о трещине в Евросоюзе

Евросоюзовская диктатура уже привела к трещине в объединении, не все страны согласны с такой политикой руководства ЕС, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:25:00+03:00

2025-03-16T22:25:00+03:00

2025-03-16T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Евросоюзовская диктатура уже привела к трещине в объединении, не все страны согласны с такой политикой руководства ЕС, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1". "Первое, надо услужить заокеанскому брату. Второе, надо насолить России и Белоруссии. Любой ценой, даже ценой такого серьёзного ухудшения ситуации в собственных странах. Задумайтесь над разрушением собственной страны, и вы понимаете, какая уже трещина в Евросоюзе. Просто трещина. Уже далеко не все, кто-то говорит, кто-то не говорит публично, но там уже настолько не согласны с вот этой, я бы сказала, новой формой евросоюзовской диктатуры", - подчеркнула она. По словам спикера СФ, это реальная диктатура. "Там невозможно высказать своё мнение, а если ты даже выскажешь, то никто его не учтёт. Вот это и есть диктатура. Так вот эта евросоюзовская диктатура ведёт себя как диктаторы. Вместо того, чтобы заниматься своими экономикой, людьми, они занялись милитаризацией. Они на весь мир объявили, мы 800 миллиардов сейчас на вооружение. Где вы их нашли? В Германии, во Франции бюджеты с огромным дефицитом. Вы сокращаете льготы, преференции для разных слоёв населения", - подчеркнула законодатель. "У вас растёт безработица, у вас растёт инфляция. Какие 800 миллиардов? Может, вы подумаете о гражданах своей страны, которые на вас рассчитывали? Так эта диктатура проявляется ещё и в выборных процессах. Вы посмотрите, там желание сохранить власть. Что происходит в Румынии? Ну, это нонсенс. Такого нигде не было", - сказала Матвиенко. "Что сейчас происходит, это даже, ну, невозможно нормальным языком объяснить. Поэтому судьба у них плачевная. Если они не одумаются и не остановятся вот в этой своей истерии русофобской и милитаристской сейчас, они плохо закончат просто. И говорить о какой-то безопасности для Европы невозможно", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

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россия, белоруссия, германия, валентина матвиенко, евросоюз, совет федерации рф, в мире