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Маркировка рекламы в интернете 2025: новый закон, штрафы и изменения
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18:34 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/markirovka-1896148209.html
Закон о маркировке рекламы в интернете 2025: новые правила и штрафы
Маркировка рекламы в интернете 2025: новый закон, штрафы и изменения
Закон о маркировке рекламы в интернете 2025: новые правила и штрафы
С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:34:00+03:00
2025-03-16T18:34:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
реклама
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной среды для онлайн-рекламы. Что обязательно нужно помечать и как это делать, правила оформления и отчета, размер штрафов и как их избежать, – в материале "РИА Новости".Маркировка рекламы в интернете 2025С 1 сентября 2023 года все рекламные материалы, размещаемые в онлайн-пространстве, должны быть четко маркированы и отличимы от обычного контента.“Это позволяет пользователям точно определять, что они видят рекламу, а не информацию или контент, который несет иное назначение”, - поясняет Арсений Снедков, генеральный директор агентства медицинского маркетинга Enjoy Digital. Отсутствие маркировки или нарушение установленных правил влечет за собой значительные штрафы.Изменения в законе “О рекламе” от 13.03.2006 N 38-ФЗ, предусматривающие введение нового понятия "маркировка рекламы" действуют еще с 1 сентября 2022 года. В ФЗ-38 была введена новая статья 18.1. Анна Салютина, адвокат филиала № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова поясняет, что бизнесу и физическим лицам было дано время на адаптацию к новым правилам, а с 1 сентября 2023 года введена шкала штрафов за нарушение маркировки рекламы.Для чего нуженЗакон необходим для того, чтобы упорядочить рекламу в интернет-сфере, как для физических, так и для юридических лиц, а также обеспечить прозрачность и защиту пользователей от навязчивой и скрытой рекламы. Нововведения необходимы для разделения понятий коммерческая и социальная реклама, также маркировка важна для отслеживания отчетности в ФНС.Что нужно маркироватьНеобходимо маркировать все виды рекламных материалов, включая баннеры, посты в социальных сетях, контекстную рекламу и видеоролики, которые будут видеть пользователи в сети интернет на территории РФ, в том числе:Нюансы для SEO-статей и пресс-релизовПо словам Анны Салютиной, если пресс-релизы содержат информационно-ознакомительный характер (без выделения конкретной услуги или товара), то маркировать не требуется. В иных случаях сведения о них подлежат общему закону о рекламе — вне зависимости от того, как они распространяются (на платной или безвозмездной основе).“Оценка информации на предмет отнесения к рекламе осуществляется ФАС России в каждом конкретном случае, исходя из ее содержания и всех обстоятельств размещения”, - комментирует Владимир Куранов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края. - По поводу рекламы в мессенджерах позиции ФАС только формируются, но базируются они на общем подходе к тому, что является рекламой, а что нет".Что касается SEO-текстов, Роскомнадзор говорит, что “если SEO-статья и арендные ссылки являются рекламой согласно закону, то тогда она должна регистрироваться в ОРД (у оператора рекламных данных)”. Если материал носит справочно-информационный характер, аналитический (обзоры рынков, результаты исследований) или содержит характеристики продуктов, то маркировать его не надо.“Получается, что маркировка любых контентных интеграций зависит от содержания — исследования, общественно значимые пресс-релизы и информационные статьи публиковать можно без отметки о рекламе”, - отмечает Арсений Снедков.Что можно не маркироватьМаркировать не нужно:Штрафы за отсутствие маркировкиАнна Салютина уточняет, что если до 1 сентября 2023 года за отсутствие маркировки рекламы не штрафовали, то теперь суммы достигают нескольких сотен тысяч рублей за одно нарушение:Нарушение взаимодействия с ЕРИР (единым реестром интернет-рекламы).Нарушения, связанные с идентификатором рекламы ID – токен.Невыполнение обязанностей со стороны ОРД (штрафы касаются только операторов).Кого касается законАрсений Снедков отмечает, что закон о маркировке рекламы в интернете касается всех участников рекламного процесса, включая рекламодателей, рекламные агентства, платформы и сети, а также создателей контента. И физические, и юридические лица обязаны соблюдать требования закона.Как маркировать рекламу в интернетеАнна Салютина поясняет, что для этих целей используется специальный уникальный буквенно-цифровой ID – токен. Любому креативу (рекламному контенту) в интернете присваивается специальная метка. Путь ID -токена прослеживается специальными сервисами надзорного контроля.Реклама считается промаркированной, если на ней указаны:Что такое токен (идентификатор ERID)Это уникальный буквенно-цифровой код для отслеживания. В ID – токене зашифрованы идентификатор ОРД и креатива, присвоенный оператором. Каждый рекламный материал должен содержать уникальный идентификатор ERID, который позволяет однозначно идентифицировать рекламу. Размещение осуществляется в специальной кликовой ссылке в формате ://site.ru/?erid=XXX или в меню adChoice.Что такое ОРД и как с ними работатьОРД (оператор рекламных данных) – это специальные организации, которые сначала регистрируют креативы, а потом собирают по ним статистику и денежные расходы. Далее вся информация перераспределяется в соответствии с утвержденной формулой взаимодействия.Правила оформленияПримерная схема запуска рекламы выглядит так:"Если с контекстной и таргетированной рекламой передача данных происходит автоматически, то для более сложных форматов вроде статей, пресс-релизов, материалов на собственных сайтах и интеграций у блогеров нужно все делать вручную", - говорит Арсений Снедков.Особенности размещения токена в зависимости от форматаВ зависимости от формата токен может располагаться в ссылке, в начале рекламного сообщения или на креативе. Арсений Снедков говорит, что токен для материала можно оформить вручную, например, в "ВКонтакте", Ozon и у других операторов рекламных данных и рекомендует размещать его в видимой части объявления так, чтобы пользователь мог скопировать перед переходом на сайт рекламодателя.Пример маркировки рекламыЗапись должна выглядеть так: "Реклама. ООО "", ИНН 000000, ERID (вставка токена, который выдали ОРД).Отчетность по маркированной рекламеСогласно текущим правилам, маркировать необходимо каждую публикацию в каждом конкретном источнике. Арсений Снедков уточняет, если одна новость расходится на 10 источников, то компания должна промаркировать каждую публикацию и передать информацию в РКН.За что и где нужно отчитыватьсяПо словам Анны Салютиной, вся информация о рекламных кампаниях будет храниться в ЕРИР - едином реестре интернет-рекламы.Какие данные должны быть предоставлены:Правила подачи отчетов по маркировке:“Отчет о статистике по показам рекламы передается только один раз тем участником цепочки, который проводил регистрацию рекламных креативов и получил токен от ОРД. Этот участник должен подать акт и статистику в тот же ОРД, где он получил токен”, - уточняет эксперт.СрокиСдача отчетности по статистике показов рекламы осуществляется ежемесячно. В течение 30 дней, следующих за месяцем запуска рекламы, ответственное лицо направляет отчеты оператору рекламных данных.Изменения в 2025 году“С 1 марта 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2024 г. № 479-ФЗ вступает в силу ряд изменений, - говорит юрист Европейской юридической службы Денис Гришин. - Уточнено регулирование, касающееся социальной рекламы в Интернете, а также расширен круг лиц, которые обязаны подавать данные в Роскомнадзор. Например, уточнен критерий объема доступа к ресурсу в сутки для лиц, обязанных бесплатно размещать соцрекламу на своих ресурсах в Интернете и предоставлять соответствующие данные оператору социальной рекламы (более 200 000 вместо 100 000 пользователей в РФ). Для распространения социальной рекламы необходимо получать идентификатор (ч. 17 ст. 18.1 Закона о рекламе). Также на владельцев сервисов размещения объявлений и владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), которые отвечают определенным критериям, теперь распространяется обязанность бесплатно размещать социальную рекламу в определенном объеме, а также предоставлять необходимые данные по рекламе (в том числе социальной) в Роскомнадзор (п. п. 2, 3 ч. 3.1, ч. 3.13 ст. 10, ч. 3 ст. 18.1 Закона о рекламе)”.Ряд нововведений вступают в силу и с 1 апреля 2025 года. В Федеральном законе “О рекламе” появится статья 18.2. “Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"“В соответствии с ней с доходов от распространения интернет-рекламы будет предусмотрена уплата отчислений в бюджет. 3% от квартального дохода придется отчислять в федеральный бюджет рекламораспространителям, операторам рекламных систем, а также лицам, которые для распространения указанной рекламы действуют по поручению и за счет рекламодателя/рекламораспространителя либо оказывают услуги по распространению такой рекламы в их интересах, - отмечает Денис Гришин. - Исключение будет составлять лишь распространение рекламы на некоторых ресурсах, например на сайтах, которыми владеют информагентства либо вещатели теле- или радиоканалов. Рассчитывает сумму отчислений Роскомнадзор. Однако если российский рекламодатель для распространения рекламы заключает договор с иностранным лицом, то сам рассчитывает и удерживает отчисления из стоимости услуг, перечисляет их в бюджет”.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), реклама
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Реклама

Закон о маркировке рекламы в интернете 2025: новые правила и штрафы

© iStock.com / PinkypillsМаркировка рекламы
Маркировка рекламы - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© iStock.com / Pinkypills
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете. Требования направлены на защиту интересов потребителей и создание прозрачной среды для онлайн-рекламы. Что обязательно нужно помечать и как это делать, правила оформления и отчета, размер штрафов и как их избежать, – в материале "РИА Новости".

Маркировка рекламы в интернете 2025

С 1 сентября 2023 года все рекламные материалы, размещаемые в онлайн-пространстве, должны быть четко маркированы и отличимы от обычного контента.
“Это позволяет пользователям точно определять, что они видят рекламу, а не информацию или контент, который несет иное назначение”, - поясняет Арсений Снедков, генеральный директор агентства медицинского маркетинга Enjoy Digital. Отсутствие маркировки или нарушение установленных правил влечет за собой значительные штрафы.
© iStock.com / oatawaДевушка смотрит рекламу магазина в смартфоне
Девушка смотрит рекламу магазина в смартфоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© iStock.com / oatawa
Девушка смотрит рекламу магазина в смартфоне
Изменения в законе “О рекламе” от 13.03.2006 N 38-ФЗ, предусматривающие введение нового понятия "маркировка рекламы" действуют еще с 1 сентября 2022 года. В ФЗ-38 была введена новая статья 18.1. Анна Салютина, адвокат филиала № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова поясняет, что бизнесу и физическим лицам было дано время на адаптацию к новым правилам, а с 1 сентября 2023 года введена шкала штрафов за нарушение маркировки рекламы.
Для чего нужен
Закон необходим для того, чтобы упорядочить рекламу в интернет-сфере, как для физических, так и для юридических лиц, а также обеспечить прозрачность и защиту пользователей от навязчивой и скрытой рекламы. Нововведения необходимы для разделения понятий коммерческая и социальная реклама, также маркировка важна для отслеживания отчетности в ФНС.

Что нужно маркировать

Необходимо маркировать все виды рекламных материалов, включая баннеры, посты в социальных сетях, контекстную рекламу и видеоролики, которые будут видеть пользователи в сети интернет на территории РФ, в том числе:
  • таргетированную;
  • контекстную;
  • медийную;
  • саморекламу (исключая информацию о товарах или услугах на своем сайте и в группах в соцсетях, которая подается единообразно и не выделяет какие-либо товары);
  • SEO-статьи;
  • публикации СМИ;
  • публикации у блогеров.
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Нюансы для SEO-статей и пресс-релизов
По словам Анны Салютиной, если пресс-релизы содержат информационно-ознакомительный характер (без выделения конкретной услуги или товара), то маркировать не требуется. В иных случаях сведения о них подлежат общему закону о рекламе — вне зависимости от того, как они распространяются (на платной или безвозмездной основе).
“Оценка информации на предмет отнесения к рекламе осуществляется ФАС России в каждом конкретном случае, исходя из ее содержания и всех обстоятельств размещения”, - комментирует Владимир Куранов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края. - По поводу рекламы в мессенджерах позиции ФАС только формируются, но базируются они на общем подходе к тому, что является рекламой, а что нет".
Что касается SEO-текстов, Роскомнадзор говорит, что “если SEO-статья и арендные ссылки являются рекламой согласно закону, то тогда она должна регистрироваться в ОРД (у оператора рекламных данных)”. Если материал носит справочно-информационный характер, аналитический (обзоры рынков, результаты исследований) или содержит характеристики продуктов, то маркировать его не надо.
“Получается, что маркировка любых контентных интеграций зависит от содержания — исследования, общественно значимые пресс-релизы и информационные статьи публиковать можно без отметки о рекламе”, - отмечает Арсений Снедков.
© iStock.com / RossHelenДевушка записывает рекламу для блога
Девушка записывает рекламу для блога - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© iStock.com / RossHelen
Девушка записывает рекламу для блога

Что можно не маркировать

Маркировать не нужно:
  • собственные товары;
  • информацию о продукте на своем сайте (исключение самореклама);
  • анонсы мероприятий на своих площадках;
  • новостной пресс-релиз;
  • объявление на классифайдах (онлайн-сервисах, где собраны объявления от частных лиц и компаний);
  • услуги в рассылках E-mail (собственная база);
  • PUSH-уведомления (социальная реклама);
  • ссылки на свой контент на других ресурсах;
  • призывы на подписки на свои ресурсы;
  • призыв на подписку на чат-боты (рассылка) – здесь не маркируется самореклама, но маркируется реклама чужих продуктов.

Штрафы за отсутствие маркировки

Анна Салютина уточняет, что если до 1 сентября 2023 года за отсутствие маркировки рекламы не штрафовали, то теперь суммы достигают нескольких сотен тысяч рублей за одно нарушение:
Нарушение взаимодействия с ЕРИР (единым реестром интернет-рекламы).
  • физлицо – от 10 до 30 тыс. руб.;
  • юрлицо – от 200 до 500 тыс. руб.;
  • должностное лицо – от 30 до 100 тыс. руб.
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Нарушения, связанные с идентификатором рекламы ID – токен.
  • физлицо – от 30 до 100 тыс. руб.;
  • юрлицо – от 200 до 500 тыс. руб.;
  • должностное лицо – от 100 до 200 тыс. руб.
Невыполнение обязанностей со стороны ОРД (штрафы касаются только операторов).
  • юрлицо – от 300 до 700 тыс. руб.;
  • должностное лицо – от 100 до 200 тыс. руб.

Кого касается закон

Арсений Снедков отмечает, что закон о маркировке рекламы в интернете касается всех участников рекламного процесса, включая рекламодателей, рекламные агентства, платформы и сети, а также создателей контента. И физические, и юридические лица обязаны соблюдать требования закона.

Как маркировать рекламу в интернете

Анна Салютина поясняет, что для этих целей используется специальный уникальный буквенно-цифровой ID – токен. Любому креативу (рекламному контенту) в интернете присваивается специальная метка. Путь ID -токена прослеживается специальными сервисами надзорного контроля.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Молодые люди со смартфонами
Реклама считается промаркированной, если на ней указаны:
  • слово "Реклама";
  • сведения о рекламодателе;
  • идентификатор ERID (токен ID).

Что такое токен (идентификатор ERID)

Это уникальный буквенно-цифровой код для отслеживания. В ID – токене зашифрованы идентификатор ОРД и креатива, присвоенный оператором. Каждый рекламный материал должен содержать уникальный идентификатор ERID, который позволяет однозначно идентифицировать рекламу. Размещение осуществляется в специальной кликовой ссылке в формате ://site.ru/?erid=XXX или в меню adChoice.

Что такое ОРД и как с ними работать

ОРД (оператор рекламных данных) – это специальные организации, которые сначала регистрируют креативы, а потом собирают по ним статистику и денежные расходы. Далее вся информация перераспределяется в соответствии с утвержденной формулой взаимодействия.

Правила оформления

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Примерная схема запуска рекламы выглядит так:
  1. 1.
    Креатив отправляется одному из операторов ОРД, одобренных Роскомнадзором:
    Яндекс ОРД;
    Озон ОРД;
    ОРД-А;
    Лаборатория разработки, Сбер;
    Первый ОРД;
    ВК рекламные технологии;
    МедиаСкаут.
  2. 2.
    После заключается договор и получается ID–токен. Если требуется создать кампанию, необходимо определить ее тип, цели, бюджет, аудиторию и расписание показов. Выбрать формат рекламного объявления - текст, изображение или видео и внести информацию об участниках рекламной цепочки, с которыми заключены договоры (с наименованием и ИНН всех контрагентов). По каждому контрагенту указать:
    — номер договора (иного документа), дату заключения;
    — тип услуг;
    — предмет соглашения;
    — стоимость (сумма договора).
  3. 3.
    Рекламное объявление передается на модерацию для проверки соответствия требованиям оператора. После чего его можно запустить в рамках рекламной кампании, при этом обязательно соблюдая маркировку, - добавить на разработанный (утвержденный) креатив слово "Реклама". Указать полное наименование рекламодателя и данные ID-токена.
  4. 4.
    Оператору ОРД передается информация о креативе (полные идентификационные данные) и о рекламодателе (название организации, ИНН, ОГРН - для юрлица, сведения о физическом лице).
"Если с контекстной и таргетированной рекламой передача данных происходит автоматически, то для более сложных форматов вроде статей, пресс-релизов, материалов на собственных сайтах и интеграций у блогеров нужно все делать вручную", - говорит Арсений Снедков.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Особенности размещения токена в зависимости от формата
В зависимости от формата токен может располагаться в ссылке, в начале рекламного сообщения или на креативе. Арсений Снедков говорит, что токен для материала можно оформить вручную, например, в "ВКонтакте", Ozon и у других операторов рекламных данных и рекомендует размещать его в видимой части объявления так, чтобы пользователь мог скопировать перед переходом на сайт рекламодателя.

Пример маркировки рекламы

Запись должна выглядеть так: "Реклама. ООО "", ИНН 000000, ERID (вставка токена, который выдали ОРД).

Отчетность по маркированной рекламе

Согласно текущим правилам, маркировать необходимо каждую публикацию в каждом конкретном источнике. Арсений Снедков уточняет, если одна новость расходится на 10 источников, то компания должна промаркировать каждую публикацию и передать информацию в РКН.

За что и где нужно отчитываться

По словам Анны Салютиной, вся информация о рекламных кампаниях будет храниться в ЕРИР - едином реестре интернет-рекламы.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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13 февраля, 15:10
Какие данные должны быть предоставлены:
  • ИНН всех участников сделки;
  • информация о финансовой стороне контрактов;
  • информация о креативе (макеты, охватываемые площадки, участники цепочки).
Правила подачи отчетов по маркировке:
  • Все участники рекламной цепочки обязаны отправить отчет о своих доходных актах.
  • Каждый акт подается всего один раз — только одним из участников рекламной цепочки.
  • Участник цепочки может передать обязанность по подаче актов другому лицу. Но при этом юридическая ответственность за подачу данных остается на том, кто выпустил акт.
“Отчет о статистике по показам рекламы передается только один раз тем участником цепочки, который проводил регистрацию рекламных креативов и получил токен от ОРД. Этот участник должен подать акт и статистику в тот же ОРД, где он получил токен”, - уточняет эксперт.
© iStock.com / ridvan_celikМужчина просматривает документы
Мужчина просматривает документы - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина просматривает документы

Сроки

Сдача отчетности по статистике показов рекламы осуществляется ежемесячно. В течение 30 дней, следующих за месяцем запуска рекламы, ответственное лицо направляет отчеты оператору рекламных данных.

Изменения в 2025 году

“С 1 марта 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2024 г. № 479-ФЗ вступает в силу ряд изменений, - говорит юрист Европейской юридической службы Денис Гришин. - Уточнено регулирование, касающееся социальной рекламы в Интернете, а также расширен круг лиц, которые обязаны подавать данные в Роскомнадзор. Например, уточнен критерий объема доступа к ресурсу в сутки для лиц, обязанных бесплатно размещать соцрекламу на своих ресурсах в Интернете и предоставлять соответствующие данные оператору социальной рекламы (более 200 000 вместо 100 000 пользователей в РФ). Для распространения социальной рекламы необходимо получать идентификатор (ч. 17 ст. 18.1 Закона о рекламе). Также на владельцев сервисов размещения объявлений и владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), которые отвечают определенным критериям, теперь распространяется обязанность бесплатно размещать социальную рекламу в определенном объеме, а также предоставлять необходимые данные по рекламе (в том числе социальной) в Роскомнадзор (п. п. 2, 3 ч. 3.1, ч. 3.13 ст. 10, ч. 3 ст. 18.1 Закона о рекламе)”.
Ряд нововведений вступают в силу и с 1 апреля 2025 года. В Федеральном законе “О рекламе” появится статья 18.2. “Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
“В соответствии с ней с доходов от распространения интернет-рекламы будет предусмотрена уплата отчислений в бюджет. 3% от квартального дохода придется отчислять в федеральный бюджет рекламораспространителям, операторам рекламных систем, а также лицам, которые для распространения указанной рекламы действуют по поручению и за счет рекламодателя/рекламораспространителя либо оказывают услуги по распространению такой рекламы в их интересах, - отмечает Денис Гришин. - Исключение будет составлять лишь распространение рекламы на некоторых ресурсах, например на сайтах, которыми владеют информагентства либо вещатели теле- или радиоканалов. Рассчитывает сумму отчислений Роскомнадзор. Однако если российский рекламодатель для распространения рекламы заключает договор с иностранным лицом, то сам рассчитывает и удерживает отчисления из стоимости услуг, перечисляет их в бюджет”.
 
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