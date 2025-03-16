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Российские бойцы уничтожили группу БПЛА ВСУ в Курской области

Российские бойцы уничтожили группу БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.03.2025

Российские бойцы уничтожили группу БПЛА ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" уничтожили группу БПЛА ВСУ при попытке сопротивления во время зачистки населенного пункта Казачья... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:35:00+03:00

2025-03-16T14:35:00+03:00

2025-03-16T14:35:00+03:00

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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл), 16 мар – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" уничтожили группу БПЛА ВСУ при попытке сопротивления во время зачистки населенного пункта Казачья Локня в Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Джокер". В ноябре в "Ахмате" сообщали, что в Курскую область переброшен элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра". "Были обнаружены вражеские "бплашники", ну они, к сожалению, оказали сопротивление, поэтому были на месте уничтожены. То есть, при зачистке села укрывались в домах, пытались выйти, но им это не удалось, просто сразу обнаружили и уничтожили", - рассказал "Джокер".

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность