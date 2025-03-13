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"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область - РИА Новости, 13.03.2025
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13:18 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/svo-2004686707.html
"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область
"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область - РИА Новости, 13.03.2025
"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область
Подразделения группировки войск "Север" активно освобождают населенные пункты и территории в Курской области. Уникальные кадры — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 13.03.2025
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фото
курская область
суджанский район
сумская область
вооруженные силы рф
спецоперация
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Подразделения группировки войск "Север" активно освобождают населенные пункты и территории в Курской области. Уникальные кадры — в фотоленте ria.ru.
курская область
суджанский район
сумская область
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фото, фото, курская область, суджанский район, сумская область, вооруженные силы рф, спецоперация
Фото, Курская область, Суджанский район, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация

"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область

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Подразделения группировки войск "Север" активно освобождают населенные пункты и территории в Курской области. Уникальные кадры — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

Сгоревшая САУ Богдана ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

Бойцы ВС РФ с трофейным оружием на остановке хутора Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденной российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 10
 
ФотоКурская областьСуджанский районСумская областьВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
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