"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область
ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.
ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.
Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.
Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.
Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.
Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.
На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.
На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.
Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.
На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.
Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.