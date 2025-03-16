https://ria.ru/20250316/krym-2005349777.html

В Крыму назвали "коалицию желающих" по Украине собранием русоненавистников

В Крыму назвали "коалицию желающих" по Украине собранием русоненавистников - РИА Новости, 16.03.2025

В Крыму назвали "коалицию желающих" по Украине собранием русоненавистников

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал создаваемую западными странами так называемую "коалицию желающих" по поддержке Украины... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:21:00+03:00

2025-03-16T17:21:00+03:00

2025-03-16T17:21:00+03:00

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россия

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал создаваемую западными странами так называемую "коалицию желающих" по поддержке Украины собранием русоненавистников. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что рассчитывает на то, что страна вместе с другими членами так называемой "коалиции желающих" будут следить за режимом прекращения огня на Украине. "Все эти коалиции – собрание русоненавистников, политиков, которые ненавидят Россию", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, создание "коалиции желающих" обернется против ее же участников. "Им бы сейчас думать, как сохранить Евросоюз и свои государства, как восстановить отношения с Россией и не допустить эскалации конфликта", - сказал Цеков.

https://ria.ru/20250312/krym-2004455234.html

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в мире, россия, сергей цеков, кир стармер