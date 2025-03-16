https://ria.ru/20250316/konflikt-2005381415.html

Матвиенко исключила переговоры о европейской безопасности без России

Матвиенко исключила переговоры о европейской безопасности без России - РИА Новости, 16.03.2025

Матвиенко исключила переговоры о европейской безопасности без России

Говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Белоруссии – это утопия, и все это понимают, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T21:59:00+03:00

2025-03-16T21:59:00+03:00

2025-03-16T22:12:00+03:00

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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Белоруссии – это утопия, и все это понимают, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1"."Говорить о какой-то безопасности для Европы невозможно, сколько бы они миллиардов не выделили (на военные расходы – ред.), говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - это утопия. Это все понимают", — сказала она."Мы постоянно говорили: давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся, что безопасность должна быть общая и неделимая, она должна быть равная для всех государств, а не для отдельных, избранных. Давайте выработаем механизмы. Но, что касается сферы безопасности, они (европейские политики — ред.) – полные вассалы... у них зонтик НАТО, но мы видим, что сейчас происходит со всеми этими институтами", — добавила Матвиенко.Она отметила, что "если они не одумаются и не остановятся вот в этой своей истерии русофобской и милитаристской сейчас, ну, они плохо закончат просто".Спикер СФ выразила надежду, что это все пройдет и здравый смысл в Европе возобладает.

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

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россия, белоруссия, европа, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, в мире