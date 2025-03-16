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Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
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16:03 16.03.2025 (обновлено: 16:21 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/katar-2005340929.html
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров
Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли, заявил первый... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:03:00+03:00
2025-03-16T16:21:00+03:00
экономика
россия
катар
иран
денис мантуров
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций", - сказал он. Мантуров добавил, Россия также рассматривает Катар как перспективного участника транспортного коридора "Север-Юг" с учетом географического положения и уровнях развития портовых мощностей страны. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
https://ria.ru/20241226/torgovlya-1991378858.html
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экономика, россия, катар, иран, денис мантуров
Экономика, Россия, Катар, Иран, Денис Мантуров
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров

Мантуров: Россия работает над организацией в Катаре морских контейнерных линий

© Фото : Правительство РоссииПервый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время заседания. 16 марта 2025
Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время заседания. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Правительство России
Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время заседания. 16 марта 2025
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций", - сказал он.
Денис Мантуров и Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Вчера, 15:46
Мантуров добавил, Россия также рассматривает Катар как перспективного участника транспортного коридора "Север-Юг" с учетом географического положения и уровнях развития портовых мощностей страны.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
Сотрудник в оптово-распределительном центре Оzon - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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26 декабря 2024, 09:44
 
ЭкономикаРоссияКатарИранДенис Мантуров
 
 
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