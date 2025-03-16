Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров
Мантуров: Россия работает над организацией в Катаре морских контейнерных линий
© Фото : Правительство РоссииПервый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время заседания. 16 марта 2025
Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время заседания. 16 марта 2025
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций", - сказал он.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
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