https://ria.ru/20250316/katar-2005340929.html

Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров

Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025

Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров

Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли, заявил первый... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:03:00+03:00

2025-03-16T16:03:00+03:00

2025-03-16T16:21:00+03:00

экономика

россия

катар

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денис мантуров

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций", - сказал он. Мантуров добавил, Россия также рассматривает Катар как перспективного участника транспортного коридора "Север-Юг" с учетом географического положения и уровнях развития портовых мощностей страны. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html

https://ria.ru/20241226/torgovlya-1991378858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, катар, иран, денис мантуров